Україна посилює карантин: що важливо знати

Карантин в Україні через коронавірус буде ще жорсткіше
Карантин в Україні через поширення коронавіруса посилюється. Про це повідомили в прес-службі МОЗ. Що зміниться для українців - читайте в матеріалі Styler.
Так, 29 березня, на позачерговому засіданні уряду було прийнято постанову, яка передбачає такі заходи:
Обласним та Київській міській державній адміністраціям доручено забезпечити облаштування спецустанов для організації обсервації (розташування, транспортування, медичне спостереження).
До 5 квітня Міністерство цифрової трансформації зобов'язали розробити і запровадити Електронний сервіс для проведення моніторингу дотримання режиму самоізоляції і обсервації.
Нагадаємо, що в Україні станом на ранок 30 березня коронавірус офіційно виявили у 480 українців, 11 з них померло, 6 - видужало.
Раніше ми писали, що лікарі звернулися до українців з важливим проханням через коронавірус.