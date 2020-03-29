ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Карантин в Украине провоцирует рост цен: чего ожидать дальше, прогнозы экспертов

STYLERКоронавирус    29.03.2020 - 10:31
Карантин в Украине провоцирует рост цен: чего ожидать дальше, прогнозы экспертов
Карантин в Украине - эксперты о подорожании продуктов

Из-за карантина спрос на овощи и крупы продолжает расти

Карантин в Украине, связанный с коронавирусом привел к подорожанию продуктов питания. Овощи и крупы растут в цене астрономически быстро, что не может не огорчать.

Стоимость набора овощей для борща уже побила все ценовые рекорды. Капуста подорожала на 86%, морковь - на 48%, свекла - на 47%, картофель - на 39% и лук подорожал вдвое. Об этом информирует "Страна".

Нельзя также проигнорировать повышение цен на крупы, а именно - на гречку. По состоянию на 28 марта, цена гречки выросла на 50% и ее стоимость теперь составляет 55 - 56 грн.

Некоторые из поставщиков уже сообщили, что цены на хлеб тоже возрастут примерно на 20 процентов. Связано это с подорожанием муки, стоимость которой с начала карантина выросла на 8 - 10%.

"Дело в том, что как раз на прошлой неделе на мировых рынках на 7% подрожали зерновые, которые активно экспортирует наша страна. Плюс продолжает дорожать доллар. Это позволяет тем же хлеборезкам сходу поднять цены на 12%. Остальное, видно, заложили на будущие риски. Ситуация с ценами не только не успокоилась, но и продолжает разгоняться. Решающей станет следующая неделя - цены или притормозят или еще больше вырастут", - отметил экономический эксперт Алексей Дорошенко.

Самый главный вопрос на сегодняшний день заключается в том, смогут ли власти как-то повлиять на необоснованное повышение цен в торговых сетях. Украинцы на время карантина запасаются продуктами питания и массово скупают продукты. Именно высокий спрос и закрытие рынков является причиной того, что торговцы настолько сильно завышают цены.

"Рынки обеспечивали большую долю розничного товарооборота в стране. Некоторые площадки работают, но многие уже закрылись. Не функционируют рынки и торговые точки на них, которые давали до трети всего национального товарооборота. Мэры небольших городов боятся открывать рынки, так как они могут поспособствовать распространению коронавируса. Поэтому сети стали монополистами на продуктовом рынке и могут диктовать свои цены", - пояснил Дорошенко.

Мы писали, что мошенники придумывают новые схемы обмана во время карантина в Украине.

Ранее мы показали видео, на котором наглядно демонстрируют, что такое коронавирус и как он уничтожает организм.

    Коронавирус в Украине: как снизить риск заражения в супермаркете Как правильно организовать карантин: с украинцами поделились рекомендациями
    Новости Украины карантин
    Lite
    On Top
    Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
    Пропустить Соглашаюсь