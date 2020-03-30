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Україна посилює карантин: що важливо знати

STYLERКоронавірус    30.03.2020 - 10:27
Україна посилює карантин: що важливо знати
Карантин в Україні (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні через коронавірус буде ще жорсткіше

Карантин в Україні через поширення коронавіруса посилюється. Про це повідомили в прес-службі МОЗ. Що зміниться для українців - читайте в матеріалі Styler.

Так, 29 березня, на позачерговому засіданні уряду було прийнято постанову, яка передбачає такі заходи:

  • українці, які контактували з хворими коронавірусом зобов'язані дотримуватися самоізоляції,
  • українці, яким діагностували COVID-19, але вони не потребують госпіталізації, зобов'язані перебувати на самоізоляції,
  • особи, що перебували в країнах, всередині якої ВООЗ підтвердила передачу коронавіруса, підлягають обсервації (ізоляції) протягом 14 днів.

Обласним та Київській міській державній адміністраціям доручено забезпечити облаштування спецустанов для організації обсервації (розташування, транспортування, медичне спостереження).

До 5 квітня Міністерство цифрової трансформації зобов'язали розробити і запровадити Електронний сервіс для проведення моніторингу дотримання режиму самоізоляції і обсервації.

Нагадаємо, що в Україні станом на ранок 30 березня коронавірус офіційно виявили у 480 українців, 11 з них померло, 6 - видужало.

Раніше ми писали, що лікарі звернулися до українців з важливим проханням через коронавірус.

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