Украина и США запустят специальный спутник в космос: что известно

В космос запустят специальный спутник украинско-американской компании с мультиспектральными камерами Dragonfly Aerospace для коммерческого мониторинга сельского хозяйства.

Проект хотят осуществить в 2022 году, передали в пресс-службе компании EOS Data Analytics.

Сообщается, что оборудование на спутнике сможет предоставлять специалистам широкодиапазонные изображения с отпечатком из семи спектральных полос с разрешением около 1 метра.

Такие мультиспектральные снимки считают незаменимыми для отслеживания изменений окружающей среды. Они позволяют проводить регулярные наблюдения на отдельных территориях и точно локализовать зоны разрушительного воздействия человека на природу как в отдельном регионе, так и по всей планете.

По словам гендиректора Dragonfly Aerospace Брайана Дина, с помощью двух камер HR-250 спутник EOS Data Analytics сможет охватить большие территории, что "является значительным технологическим преимуществом, особенно для коммерческой сельскохозяйственной отрасли".

"Технические инженеры Dragonfly Aerospace проведут интенсивную предполетную калибровку и калибровку на орбите, чтобы обеспечить высокую точность данных для EOS Data Analytics", - рассказал он.

Мультиспектральные снимки должны помочь аграриям получить точные данные для анализа важных показателей состояния их угодий.

Таким образом, фермерам не придется ждать данные об изменениях в течение нескольких месяцев - спутник позволит отслеживать их в 5-7 раз быстрее, а благодаря высокому разрешению и наличию панхроматического канала, аграрии будут получать более точную информацию о состоянии своих угодий.

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