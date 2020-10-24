Україна та США запустять спеціальний супутник у космос: що відомо

У космос запустять спеціальний супутник українсько-американської компанії з мультиспектральними камерами Dragonfly Aerospace для комерційного моніторингу сільського господарства.

Проект хочуть здійснити у 2022 році, передали у прес-службі компанії EOS Data Analytics.

Повідомляється, що обладнання на супутнику зможе надавати фахівцям широкодіапазонні зображення з відбитком з семи спектральних смуг з роздільною здатністю близько 1 метра.

Такі мультиспектральні знімки вважають незамінними для відстеження змін навколишнього середовища. Вони дозволяють проводити регулярні спостереження на окремих територіях і точно локалізувати зони руйнівного впливу людини на природу як в окремому регіоні, так і по всій планеті.

За словами гендиректора Dragonfly Aerospace Брайана Діна, за допомогою двох камер HR-250 супутник EOS Data Analytics зможе охопити великі території, що "є значною технологічною перевагою, особливо для комерційної сільськогосподарської галузі".

"Технічні інженери Dragonfly Aerospace проведуть інтенсивне передполітне калібрування і калібрування на орбіті, щоб забезпечити високу точність даних для EOS Data Analytics", - розповів він.

Мультиспектральні знімки повинні допомогти аграріям отримати точні дані для аналізу важливих показників стану їх угідь.

Таким чином, фермерам не доведеться чекати дані про зміни протягом декількох місяців - супутник дозволить відстежувати їх в 5-7 разів швидше, а завдяки високій роздільній здатності та наявності панхроматичного каналу, аграрії будуть отримувати більш точну інформацію про стан своїх угідь.

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