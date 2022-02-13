Украина резко взлетела в рейтинге Евровидения 2022: конкурент только один

Так, после победы Alina Pash с композицией "Тіні забутих предків" Украина получила второе место. А еще до вчерашнего дня мы были в конце первой десятки - на седьмой позиции.

Лидерство, как и прежде, за итальянцами Mahmood & Blanco с композицией "Brividi". Впрочем, из 41 страны-участницы только 13 представили свои композиции, еще пять - назвали исполнителей. Остальные 23 - пока еще "темные лошадки".

Вот как выглядит первая десятка по рейтингу букмекеров:

Скриншот

Наши главные на данный момент конкуренты представят свою страну с лирической композицией, что очень контрастно с прошлогодними феноменальными рокерами Maneskin.

Сравните ниже песню итальянцев и нашу. У кого больше шансов победить?

Когда состоится конкурс

66-й международный песенный конкурс пройдет в мае в итальянском Турине. Традиционно его разделят на три конкурсных дня: два полуфинала и Гранд финал (10, 12, 14 мая).

Всего в конкурсе в этом году примут участие представители таких стран:

Украина

Албания

Армения

Великобритания

Австралия

Австрия

Азербайджан

Бельгия

Болгария

Хорватия

Кипр

Чехия

Дания

Эстония

Финляндия

Франция

Грузия

Германия

Греция

Исландия

Ирландия

Израиль

Италия

Латвия

Литва

Мальта

Молдова

Черногория

Нидерланды

Северная Македония

Норвегия

Польша

Португалия

Румыния

Россия

Сан-Марино

Сербия

Словения

Испания

Швеция

Швейцария

Alina Pash в первом полуфинале выступит под номером девять.