Украина резко взлетела в рейтинге Евровидения 2022: конкурент только один

После финала Нацотбора на Евровидение 2022 Украина попала в тройку лидеров согласно рейтингу официальному букмекерскому сайту. Теперь у нас только один конкурент.
Об этом говорится на сайте eurovisionworld.com.
Так, после победы Alina Pash с композицией "Тіні забутих предків" Украина получила второе место. А еще до вчерашнего дня мы были в конце первой десятки - на седьмой позиции.
Лидерство, как и прежде, за итальянцами Mahmood & Blanco с композицией "Brividi". Впрочем, из 41 страны-участницы только 13 представили свои композиции, еще пять - назвали исполнителей. Остальные 23 - пока еще "темные лошадки".
Вот как выглядит первая десятка по рейтингу букмекеров:
Скриншот
Наши главные на данный момент конкуренты представят свою страну с лирической композицией, что очень контрастно с прошлогодними феноменальными рокерами Maneskin.
Сравните ниже песню итальянцев и нашу. У кого больше шансов победить?
66-й международный песенный конкурс пройдет в мае в итальянском Турине. Традиционно его разделят на три конкурсных дня: два полуфинала и Гранд финал (10, 12, 14 мая).
Alina Pash в первом полуфинале выступит под номером девять.
Отметим, что победа Паш стала довольно скандальной из-за ситуации с визитом Alina Pash в Крым в 2015-м и поездкой в Москву.