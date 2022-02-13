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Україна різко злетіла в рейтингу Євробачення 2022: конкурент тільки один

Автор: Світлана Мащенко

Після фіналу Нацвідбору на Євробачення 2022 Україна потрапила до трійки лідерів згідно з рейтингом офіційного букмекерського сайту. Тепер у нас тільки один конкурент.

Про це йдеться на сайті eurovisionworld.com.

Так, після перемоги Alina Pash з композицією "Тіні забутих предків" Україна здобула друге місце. А ще до вчорашнього дня ми були в кінці першої десятки - на сьомій позиції.

Лідерство, як і раніше, за італійцями Mahmood & Blanco з композицією "Brividi". Втім, з 41 країни-учасниці тільки 13 представили свої композиції, ще п'ять - назвали виконавців. Решта 23 - поки ще "темні конячки".

Ось як виглядає перша десятка за рейтингом букмекерів:

Скріншот

Наші головні на даний момент конкуренти представлять свою країну з ліричною композицією, що дуже контрастно з торішніми феноменальними рокерами Maneskin.

Порівняйте нижче пісню італійців і нашу. У кого більше шансів перемогти?

Коли відбудеться конкурс

66-й Міжнародний пісенний конкурс пройде в травні в італійському Турині. Традиційно його розділять на три конкурсні дні: два півфінали і Гранд фінал (10, 12, 14 травня).

Загалом у конкурсі цього року візьмуть участь представники таких країн:

  • Україна
  • Албанія
  • Вірменія
  • Великобританія
  • Австралія
  • Австрія
  • Азербайджан
  • Бельгія
  • Болгарія
  • Хорватія
  • Кіпр
  • Чехія
  • Данія
  • Естонія
  • Фінляндія
  • Франція
  • Грузія
  • Німеччина
  • Греція
  • Ісландія
  • Ірландія
  • Ізраїль
  • Італія
  • Латвія
  • Литва
  • Мальта
  • Молдова
  • Чорногорія
  • Нідерланди
  • Північна Македонія
  • Норвегія
  • Польща
  • Португалія
  • Румунія
  • Росія
  • Сан-Марино
  • Сербія
  • Словенія
  • Іспанія
  • Швеція
  • Швейцарія

Alina Pash у першому півфіналі виступить під номером дев'ять.

Відзначимо, що перемога Паш стала досить скандальною через ситуації з візитом Alina Pash до Криму в 2015-му і поїздкою до Москви.

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