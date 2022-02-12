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Против Alina Pash устроили пикет перед финалом Нацотбора на Евровидение 2022 (видео) 

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Киев, Суббота 12 февраля 2022 16:20
Против Alina Pash устроили пикет перед финалом Нацотбора на Евровидение 2022 (видео)  Alina Pash, певица (фото: Bart Heemskerk)
Автор: Владимир Костырин

В день проведения финала Национального отбора на Евровидение 2022 в Киеве под зданием Центра культуры и искусства НАУ активисты устроили пикет, выступая против участия певицы Alina Pash в конкурсе.

Видео такого протеста 12 февраля опубликовано в Telegram-канале "MUZVAR".

Около трех десятков человек с плакатами и флагами пришли к Центру, где артисты готовятся выйти на сцену и сейчас оттачивают номера на генеральной репетиции шоу.

На кадрах видно, как люди скандируют "Позор Алине Паш!", "Честный выбор!", и заявляют, что не желают, чтобы артистка была представительницей Украины на Евровидении 2022, которое проведут в итальянском Турине.

"Против Alina Pash уже развернута полноценная антирекламная кампания. После статей в телеграмм-каналах и саркастических ТикТок видео против артистки вышли люди с плакатами и лозунгами (прямо под дверью НАУ)", - говорится в описании ролика.

Против Alina Pash устроили пикет перед финалом Нацотбора на Евровидение 2022 (видео) Против Alina Pash устроили пикет перед финалом Нацотбора на Евровидение 2022 (видео)

Против Алины Паш организовали пикет в Киеве в день финала Нацотбора на Евровидение 2022 (фото: скриншот с видео)

Отметим, что по данным букмекеров, именно у Алины Паш с песней "Тіні забутих предків" больше всего шансов победить на Нацотборе и представить нашу страну на международном музыкальном конкурсе.

Видео: Alina Pash борется за участие в Евровидении с песней "Тіні забутих предків"

При этом сама хип-хоп исполнительница вынуждена сейчас объясняться за свое выступление в оккупированном Россией Крыму, что произошло еще в 2015-м, но скандал вспыхнул как раз на фоне ее участия в Национальном отборе. А рассказывала она о посещении захваченного полуострова 3 года назад в интервью Кате Осадчей.

Сама Алина Паш называет "заказухой" нынешнюю шумиху с поездкой и подчеркивает, что не нарушала законы Украины и не пересекала границу в неположенном месте, когда въезжала в Крым.

Тем временем представители "Суспільного" пока никак не отреагировали на сегодняшний пикет под зданием, где сегодня артисты после финального шоу узнают результаты голосования - кто из них отправиться на Евровидение 2022 от Украины.

Видео: пикет против Алины Паш под стенами Центра культуры и искусства НАУ в Киеве 12 февраля, где готовится финал Нацотбора

Кроме Алины Паш, в Нацотборе участвуют:

  • певица ROXOLANA с треком "Girlzzzz";
  • группа Kalush Orchestra с песней "Стефанія";
  • певец Wellboy с песней "Nozzy Bossy";
  • певец Michael Soul с песней "Demons";
  • группа CLOUDLESS с треком "All Be Alright";
  • певец Barleben с песней "Hear My Words";
  • Коллектив Our Atlantic с песней "Моя любов".

Напомним, что результаты общего голосования в Нацотборе определяют результаты голосования зрителей и результаты голосования судей в соотношении 50 на 50. Каждый судья будет выставлять участникам баллы от 1 до 8.

Ранее сообщалось, что Тимур Мирошниченко объяснил скандалы вокруг Нацотбора на Евровидение 2022.

А также мы писали, что в Нацотборе на Евровидение может вспыхнуть и еще один скандал, на этот раз из-за Тины Кароль, Wellboy и денег.

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