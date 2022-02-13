Україна різко злетіла в рейтингу Євробачення 2022: конкурент тільки один

Після фіналу Нацвідбору на Євробачення 2022 Україна потрапила до трійки лідерів згідно з рейтингом офіційного букмекерського сайту. Тепер у нас тільки один конкурент.

Про це йдеться на сайті eurovisionworld.com.

Так, після перемоги Alina Pash з композицією "Тіні забутих предків" Україна здобула друге місце. А ще до вчорашнього дня ми були в кінці першої десятки - на сьомій позиції.

Лідерство, як і раніше, за італійцями Mahmood & Blanco з композицією "Brividi". Втім, з 41 країни-учасниці тільки 13 представили свої композиції, ще п'ять - назвали виконавців. Решта 23 - поки ще "темні конячки".

Ось як виглядає перша десятка за рейтингом букмекерів:

Скріншот

Наші головні на даний момент конкуренти представлять свою країну з ліричною композицією, що дуже контрастно з торішніми феноменальними рокерами Maneskin.

Порівняйте нижче пісню італійців і нашу. У кого більше шансів перемогти?

Коли відбудеться конкурс

66-й Міжнародний пісенний конкурс пройде в травні в італійському Турині. Традиційно його розділять на три конкурсні дні: два півфінали і Гранд фінал (10, 12, 14 травня).

Загалом у конкурсі цього року візьмуть участь представники таких країн:

Україна

Албанія

Вірменія

Великобританія

Австралія

Австрія

Азербайджан

Бельгія

Болгарія

Хорватія

Кіпр

Чехія

Данія

Естонія

Фінляндія

Франція

Грузія

Німеччина

Греція

Ісландія

Ірландія

Ізраїль

Італія

Латвія

Литва

Мальта

Молдова

Чорногорія

Нідерланди

Північна Македонія

Норвегія

Польща

Португалія

Румунія

Росія

Сан-Марино

Сербія

Словенія

Іспанія

Швеція

Швейцарія

Alina Pash у першому півфіналі виступить під номером дев'ять.