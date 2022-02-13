Україна різко злетіла в рейтингу Євробачення 2022: конкурент тільки один
Після фіналу Нацвідбору на Євробачення 2022 Україна потрапила до трійки лідерів згідно з рейтингом офіційного букмекерського сайту. Тепер у нас тільки один конкурент.
Про це йдеться на сайті eurovisionworld.com.
Так, після перемоги Alina Pash з композицією "Тіні забутих предків" Україна здобула друге місце. А ще до вчорашнього дня ми були в кінці першої десятки - на сьомій позиції.
Лідерство, як і раніше, за італійцями Mahmood & Blanco з композицією "Brividi". Втім, з 41 країни-учасниці тільки 13 представили свої композиції, ще п'ять - назвали виконавців. Решта 23 - поки ще "темні конячки".
Ось як виглядає перша десятка за рейтингом букмекерів:
Скріншот
Наші головні на даний момент конкуренти представлять свою країну з ліричною композицією, що дуже контрастно з торішніми феноменальними рокерами Maneskin.
Порівняйте нижче пісню італійців і нашу. У кого більше шансів перемогти?
Коли відбудеться конкурс
66-й Міжнародний пісенний конкурс пройде в травні в італійському Турині. Традиційно його розділять на три конкурсні дні: два півфінали і Гранд фінал (10, 12, 14 травня).
Загалом у конкурсі цього року візьмуть участь представники таких країн:
- Україна
- Албанія
- Вірменія
- Великобританія
- Австралія
- Австрія
- Азербайджан
- Бельгія
- Болгарія
- Хорватія
- Кіпр
- Чехія
- Данія
- Естонія
- Фінляндія
- Франція
- Грузія
- Німеччина
- Греція
- Ісландія
- Ірландія
- Ізраїль
- Італія
- Латвія
- Литва
- Мальта
- Молдова
- Чорногорія
- Нідерланди
- Північна Македонія
- Норвегія
- Польща
- Португалія
- Румунія
- Росія
- Сан-Марино
- Сербія
- Словенія
- Іспанія
- Швеція
- Швейцарія
Alina Pash у першому півфіналі виступить під номером дев'ять.
Відзначимо, що перемога Паш стала досить скандальною через ситуації з візитом Alina Pash до Криму в 2015-му і поїздкою до Москви.