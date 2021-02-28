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Украина может превратится в Азию: эксперт рассказал о серьезной проблеме

Новина українською → Воскресенье 28 февраля 2021 19:04
Украина может превратится в Азию: эксперт рассказал о серьезной проблеме Украине грозит транспортный коллапс (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Украине нужно наладить нормальную работу общественного транспорта, в противном случае в стране может произойти транспортный коллапс, который наблюдается в некоторых странах Азии.

Об этом заявил эксперт по транспортной безопасности Дмитрий Беспалый в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, наличные деньги, которые крутятся в сфере перевозок на общественном транспорте в Украине, ежегодно составляют более 40 млрд гривен, и это очень большая сумма. При этом мало, что делается для общественного транспорта.

"Мы хотим, что-то поменять, от этих 40 млрд откалывается небольшой кусочек, несколько миллионов, и уничтожает того, кто хочет каких-нибудь перемен", - заявил Беспалый.

Эксперт отметил, что из-за плачевного состояния общественного транспорта украинцы переходят на личный транспорт. В результате чего в городах становится все больше автомобилей.

"Высокая автомобилизация провоцирует покупать альтернативные автомобилю виды транспорта, например, электросамокаты. Если тенденция продлится, то через 5-10 лет мы превратимся в то, над чем смеемся сейчас, когда в Азии облако мотороллеристов каким-то образом, по непонятным траекториям пересекает перекресток", - отметил Беспалый.

Чтобы этого не допустить необходимо поменять общественный транспорт и вывести все из тени.

Напомним, во Львове маршрутка без тормозов вылетела на тротуар.

Украинцам разрешили перевозить детей в авто на переднем сиденье при определенном условии.

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