Украина получила уникальные американские машины: вот как они выглядят (видео)

В частности, вероятно, ремонтно-эвакуационные машины M984A4 "Heavy Expanded Mobility Tactical Truck" уже работают в Херсонской области.

Белорусские добровольцы в заметке к видео рассказали, что они находятся на Херсонщине.

Ранее в министерстве обороны Соединенных Штатов сообщали, что Украина получит 22 ремонтно-эвакуационных машин.

Отметим, что грузовик с тяжелой расширенной мобильностью M977 впервые поступил на вооружение США в 1982 году.

Ремонтно-эвакуационная машина M984A4 "HEMTT" (shayne burke)

Однако, эвакуатор M984 - единственный вариант "HEMTT", который был изготовлен в конфигурации A1. Текущая модель - M984A4. Стандартное оборудование машины включает двухскоростную подъемную лебедку грузоподъемностью 27240 кг.

Также позади "HEMTT" встроенная система подъема транспортного средства грузоподъемностью 11340 кг и подъемный кран, который может поднять 6350 кг.

Как выглядит ремонтно-эвакуационная машина M984A4 "HEMTT" (udefense.info)