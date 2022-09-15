Україна отримала унікальні американські машини: ось як вони виглядають (відео)

Зокрема, імовірно, ремонтно-евакуаційні машини M984A4 "Heavy Expanded Mobility Tactical Truck" вже працюють у Херсонській області.

Білоруські добровольці у дописі до відео розповіли, що вони перебувають на Херсонщині.

Раніше у міністерстві оборони Сполучених Штатів повідомляли, що Україна отримає 22 ремонтно-евакуаційні машини.

Зазначимо, що вантажівка з важкою розширеною мобільністю M977 вперше надійшла на озброєння США в 1982 році.

Ремонтно-евакуаційна машина M984A4 "HEMTT" (shayne burke)

Однак, евакуатор M984 - єдиний варіант "HEMTT", який був виготовлений у конфігурації A1. Поточна модель - M984A4. Стандартне обладнання машини включає двошвидкісну підйомну лебідку вантажопідйомністю 27240 кг.

Також позаду "HEMTT" вбудована система підйому транспортного засобу вантажопідйомністю 11340 кг і підйомний кран, який може підняти 6350 кг.

Як виглядає ремонтно-евакуаційна машина M984A4 "HEMTT" (udefense.info)