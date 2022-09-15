Україна отримала унікальні американські машини: ось як вони виглядають (відео)

Україні від Сполучених Штатів отримала ремонтно-евакуаційні машини M984A4 "HEMTT". На півдні країни українські військові вже продемонстрували їхню роботу.
Відео у Telegram оприлюднили білоруські добровольці з підрозділу "Батальён Тэрор".
Зокрема, імовірно, ремонтно-евакуаційні машини M984A4 "Heavy Expanded Mobility Tactical Truck" вже працюють у Херсонській області.
Білоруські добровольці у дописі до відео розповіли, що вони перебувають на Херсонщині.
Раніше у міністерстві оборони Сполучених Штатів повідомляли, що Україна отримає 22 ремонтно-евакуаційні машини.
Зазначимо, що вантажівка з важкою розширеною мобільністю M977 вперше надійшла на озброєння США в 1982 році.
Однак, евакуатор M984 - єдиний варіант "HEMTT", який був виготовлений у конфігурації A1. Поточна модель - M984A4. Стандартне обладнання машини включає двошвидкісну підйомну лебідку вантажопідйомністю 27240 кг.
Також позаду "HEMTT" вбудована система підйому транспортного засобу вантажопідйомністю 11340 кг і підйомний кран, який може підняти 6350 кг.
Нещодавно Україна отримала від США надточні снаряди Excalibur. Зокрема, вони здатні вразити ціль на відстані 40,5 кілометрів.
Також ми писали, що Пентагон уклав контракт на закупівлю систем NASAMS для України. Однак, оборонне відомство заявило, що Україна отримає їх у 2024 році.