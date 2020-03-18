Украина погрузилась в транспортный коллапс: по 10 человек и все в масках

Карантин в Украине тотально стал нарушаться сразу же после ужесточения ограничительных мер. Так, после закрытия метро Киев и Харьков встал в пробках, люди в надежде добраться на работу, выстраиваются в огромные очереди, нарушая дистанцию, игнорируя требование для общественного транспорта "по 10 человек и все в масках". Фото и видео нарушений карантина - в материале Styler.

Несмотря на призыв оставаться дома и работать дистанционно многие жители крупных городов не имеют такой возможности и вынуждены утром ехать на работу.

Огромную очередь сегодня замечали в разных районах столицы, Мост Метро был полностью парализован.

Киев из-за карантина погрузился в транспортный коллапс (фото: РБК-Украина, Facebook)

В маршрутках, трамваях и другом транспорте люди ездят без масок. Транспорт набивается битком, никто этого не контролирует.

В Киеве переполнены маршрутки, троллейбусы и т. д. (фото: Киев Оперативный, ДТП Киев UA)

Киев нарушает карантин (видео: facebook.com)

В Харькове ситуация похожая - на дорогах пробки, люди ездят на ступеньках трамваев, нормы дистанции между людьми, количества пассажиров - не соблюдаются.

В Харькове в транспорте нарушается карантин (фото: соцсети)

Харьков нарушает карантин (видео: facebook.com)

Напомним, что в Украине от коронавируса 17 марта умерла 33-летняя женщина в Черновицкой области, 13 марта в Радомышле Житомирской области скончалась 71-летняя женщина. Всего на 18 марта 14 подтвержденных случаев COVID-19: 10 - Черновицкая область, 1- Житомирская, 1- Киевская и 2 - Киев.