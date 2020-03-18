Транспорт ушел на карантин: как Украина будет жить с сегодняшнего дня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине ужесточились ограничения на время карантина из-за коронавируса

С сегодняшнего дня ужесточаются правила карантина из-за коронавируса в Украине. Прекращаются железнодорожные, автобусные и авиаперевозки по стране, закрывается метро, а маршрутки, троллейбусы и трамваи будут курсировать с ограничениями. Подробнее о том, как работает общественный транспорт в Украине с 18 марта - в материале РБК-Украина.

Метро не работает

Со вчерашнего вечера в Киеве, Харькове и Днепре была остановлена работа метрополитена. В Киеве метро закрылось в 23:00, в Харькове - в 20:00, а в Днепре - в 15:00.

Как рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, закрытие метро - это важная мера для противодействия распространения коронавируса. Он отметил тот факт, что в час пик в метрополитене сконцентрировано очень большое количество людей. А когда в таком тесном пространстве появляется один заболевший, то капли биологических жидкостей 100% попадут на слизистые окружающих.

Правила передвижения городского общественного транспорта

С сегодняшнего дня внутри городов можно будет перемещаться на маршрутках, автобусах, троллейбусах, трамваях и такси. Однако для этих видов транспорта действует ряд ограничений:

маршрутки могут перевозить до 10 человек в салоне;

автобусы, троллейбусы и трамвайные вагоны могут перевозить до 20 человек;

в столичный транспорт будут пускать только людей в масках;

За выполнением этих требований должны будет следить полиция, а также сами водители транспортных средств. Также полицейские в пределах своих полномочий будут проверять документы у граждан, интересоваться маршрутом их следований и проводить разьяснительную работу по поводу правил передвижения в общественном транспорте.

Приостановка авиа, ж/д и автобусных перевозок

Также вступил в силу запрет на железнодорожное, авиа и автосообщение между городами и населенными пунктами. Сегодня с 00:00 все эти виды транспорта перестают курсировать. Междугородние и межобластные пассажирские перевозки возобновятся с 3 апреля, если карантин в Украине не будет продлен.

Как сдать билеты

В Укрзализныце сообщили о том, что компания компенсирует пассажирам стоимость их билетов на отмененные поезда. Для того, чтобы получить деньги обратно, нужно сдать свои билет. Сделать это можно в течение месяца от даты, на которую был куплен билет. Например, если поездка была запланирована на 21 марта, то сдать билет можно до 21 апреля.

Средства будут возвращены онлайн, они поступят на карту в течение 30 дней с момента возврата. Если во время возврата будет снята комиссия, то и ее размер тоже будет возвращен на карту отдельным платежом.

В Укрзализныце также попросили пассажиров не толпиться в очередях на вокзалах, а сдавать билеты в режиме онлайн.