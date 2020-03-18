Україна занурилася в транспортний колапс: по 10 людей і всі в масках

Карантин в Україні тотально став порушуватися відразу ж після посилення обмежувальних заходів. Так, після закриття метро Київ і Харків став у заторах, люди в надії дістатися на роботу, вишиковуються у величезні черги, порушуючи дистанцію, ігноруючи вимоги для громадського транспорту "по 10 людей і всі в масках". Фото і відео порушень карантину - в матеріалі Styler.

Попри заклик залишатися вдома і працювати дистанційно багато жителів великих міст не мають такої можливості і змушені зранку їхати на роботу.

Величезну чергу сьогодні помічали в різних районах столиці, Міст Метро був повністю паралізований.

Київ через карантин поринув у транспортний колапс (фото: РБК-Україна, Facebook)

У маршрутках, трамваях та іншому транспорті люди їздять без масок. Транспорт набивається битком, ніхто цього не контролює.

У Києві переповнені маршрутки, тролейбуси і т. д. (фото: Київ Оперативний, ДТП Київ UA)

Київ порушує карантин (відео: facebook.com)

У Харкові ситуація схожа - на дорогах затори, люди їздять на сходах трамваїв, норми дистанції між людьми, кількості пасажирів - не дотримуються.

У Харкові в транспорті порушується карантин (фото: соцмережі)

Харків порушує карантин (відео: facebook.com)

Нагадаємо, що в Україні від коронавіруса 17 березня померла 33-річна жінка в Чернівецькій області, 13 березня в Радомишлі Житомирської області померла 71-річна жінка. Всього на 18 березня 14 підтверджених випадків COVID-19: 10 - Чернівецька область, 1 - Житомирська, 1 - Київська та 2 - Київ.