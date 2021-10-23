Украина перейдет на зимнее время в воскресенье: куда нужно крутнуть стрелки

Куда переведем время в воскресенье

Перевести стрелки нужно будет на один час назад. Это следует сделать в 4 утра.

Впрочем, современные гаджеты справляются с этим автоматически. Если у вас есть механические часы, просто крутните стрелку на час назад в воскресенье утром.

Спать мы в этот день будем на час дольше. Но теперь темное время суток будет начинаться раньше.

Как перевод часов влияет на наше здоровье

Врачи говорят, что сезонный перевод времени – стресс для организма. Такие перемены влияют на биологические ритмы человека, могут обостряться хронические болезни, нарушаться сон, возникать депрессии.

К новому режиму мы привыкаем довольно долго – от двух недель до полутора месяцев. Поэтому эксперты советуют готовиться к переходу на зимние, а также летнее время заранее.

Как минимизировать стресс от перехода на зимнее время?

Постарайтесь заранее наладить сон, подстраивать его под новое время. Ложитесь спать пораньше и раньше вставайте.

Сместите все свои физиологические и другие процессы на раннее время примеру, раньше завтракайте, принимайте душ, то же касается ужина и подготовки ко сну.

Чтобы привыкнуть к длительности светового дня, отрегулируйте освещение в доме: раньше закрывайте шторы, и открывайте их, как только проснетесь.

Откажитесь от алкоголя, меньше пейте кофе. Наладьте питание – старайтесь употреблять здоровые продукты, не раздражающие ваш ЖКТ. Лишняя нагрузка на организм вам сейчас точно ни к чему.

Зачем мы все еще переводим время?

Переводить время дважды в год в Украине начали в 1981-м году. А законодательно это было утверждено только в 1996-м.

Первые переводить время начали практичные британцы. Это нужно было для экономии электроэнергии. Но в современном мире такая практика больше неоправданна. Поэтому многие страны отказываются от перевода часов на летнее и зимнее время.

В Украине было уже несколько попыток отказаться от перевода часов осенью и весной. Впрочем, все они не увенчались успехом.