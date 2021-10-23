Україна перейде на зимовий час у неділю: куди треба крутнути стрілки

Куди переведемо час у неділю

Перевести стрілки потрібно буде на одну годину назад. Це слід зробити о 4 ранку.

Втім, сучасні гаджети справляються з цим автоматично. Якщо у вас є механічний годинник, просто крутіть стрілку на годину назад в неділю вранці.

Спати ми в цей день будемо на годину довше. Але тепер темний час доби буде починатися раніше.

Як переведення годинників впливає на наше здоров'я

Лікарі кажуть, що сезонне переведення часу – стрес для організму. Такі зміни впливають на біологічні ритми людини, можуть загострюватися хронічні хвороби, порушуватися сон, виникати депресії.

До нового режиму ми звикаємо досить довго - від двох тижнів до півтора місяців. Тому експерти радять готуватися до переходу на зимовий, а також літній час заздалегідь.

Як мінімізувати стрес від переходу на зимовий час?

Постарайтеся заздалегідь налагодити сон, підлаштовувати його під новий час. Лягайте спати раніше і раніше вставайте.

Змістіть всі свої фізіологічні та інші процеси на ранній час, раніше снідайте, приймайте душ, те ж стосується вечері і підготовки до сну.

Щоб звикнути до тривалості світлового дня, відрегулюйте освітлення в будинку: раніше закривайте штори, і відкривайте їх, як тільки прокинетеся.

Відмовтеся від алкоголю, менше пийте каву. Налагодьте харчування - намагайтеся вживати здорові продукти, які не дратують ваш шлунково-кишковий тракт. Зайве навантаження на організм вам зараз точно ні до чого.

Навіщо ми все ще переводимо час?

Переводити час двічі на рік в Україні почали в 1981-му році. А законодавчо це було затверджено тільки в 1996-му.

Перші переводити час почали практичні британці. Це потрібно було для економії електроенергії. Але в сучасному світі така практика більше невиправдана. Тому багато країн відмовляються від переведення годинників на літній і зимовий час.

В Україні було вже кілька спроб відмовитися від переведення годинників восени і навесні. Втім, всі вони не увінчалися успіхом.