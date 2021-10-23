Україна перейде на зимовий час у неділю: куди треба крутнути стрілки

Перехід на зимовий час в Україні традиційно відбудеться в останню неділю жовтня. Перевести годинник потрібно буде в ніч з 30-го на 31-е число.
В який бік потрібно крутити стрілки, скільки ми будемо спати, і чому перехід часу хочуть скасувати, але-безуспішно – читайте нижче в матеріалі Styler.
Перевести стрілки потрібно буде на одну годину назад. Це слід зробити о 4 ранку.
Втім, сучасні гаджети справляються з цим автоматично. Якщо у вас є механічний годинник, просто крутіть стрілку на годину назад в неділю вранці.
Спати ми в цей день будемо на годину довше. Але тепер темний час доби буде починатися раніше.
Лікарі кажуть, що сезонне переведення часу – стрес для організму. Такі зміни впливають на біологічні ритми людини, можуть загострюватися хронічні хвороби, порушуватися сон, виникати депресії.
До нового режиму ми звикаємо досить довго - від двох тижнів до півтора місяців. Тому експерти радять готуватися до переходу на зимовий, а також літній час заздалегідь.
Постарайтеся заздалегідь налагодити сон, підлаштовувати його під новий час. Лягайте спати раніше і раніше вставайте.
Змістіть всі свої фізіологічні та інші процеси на ранній час, раніше снідайте, приймайте душ, те ж стосується вечері і підготовки до сну.
Щоб звикнути до тривалості світлового дня, відрегулюйте освітлення в будинку: раніше закривайте штори, і відкривайте їх, як тільки прокинетеся.
Відмовтеся від алкоголю, менше пийте каву. Налагодьте харчування - намагайтеся вживати здорові продукти, які не дратують ваш шлунково-кишковий тракт. Зайве навантаження на організм вам зараз точно ні до чого.
Переводити час двічі на рік в Україні почали в 1981-му році. А законодавчо це було затверджено тільки в 1996-му.
Перші переводити час почали практичні британці. Це потрібно було для економії електроенергії. Але в сучасному світі така практика більше невиправдана. Тому багато країн відмовляються від переведення годинників на літній і зимовий час.
В Україні було вже кілька спроб відмовитися від переведення годинників восени і навесні. Втім, всі вони не увінчалися успіхом.
Так, навесні цього року Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроект про скасування переведення часу. Але в другому читанні закон прийнятий не був. Якби нормативний акт схвалили, нинішній перехід час став би останнім для України.