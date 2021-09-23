Украина перешла в "желтую зону": какие существуют штрафы за нарушение правил карантина

Что запрещено в "желтой зоне"

Запрещены массовые мероприятия, если нет возможности соблюдать норму – один человек на 4 кв. метра

Кино и театры могут работать с наполняемостью зала только на 50%

Фитнес-центры и бассейны могут работать при норме один человек на 10 кв. метров.

Кафе и рестораны могут работать, но столы должны стоять в 1,5 метра друг от друга и за одним столом может находиться не более 4 человек.

Учреждения образования могут работать только те, где вакцинировано 80% и более работников. Эти ограничения не касаются младшей школы и детских садов.

Бизнес-учреждения также могут работать при наличии хотя бы одной дозы вакцины у 80% персонала.

Запрещены посещения посторонними лицами учреждения социальной защиты, а также те, в которых временно или постоянно находятся пенсионеры, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью, лица с устойчивыми интеллектуальными или психическими нарушениями.

Пассажиров разрешено перевозить в транспорте только по количеству мест для сидения, а все пассажиры должны быть в защитных масках. У водителей должна быть справка о вакцинации.

Запрещено самовольно оставлять места самоизоляции и обсервации.

Запрещено находиться в общественных местах без защитной маски.

Украинцы, которые приехали из другой страны должны иметь хотя бы одну дозу вакцины, иностранцы – две дозы.

Какие в Украине есть штрафы за нарушение правил карантина

За отсутствие маски в общественном месте, в том числе и в транспорте – штраф от 170 до 255 гривен .

. Штраф за отсутствие защитной маски для юридических лиц – от 3400 до 5100 гривен.

За нарушение правил карантина в сфере бизнеса и транспорта (несоблюдение дистанции, отсутствие масок, отсутствие антисептиков, массовое скопление людей) – штраф от 34 тысяч гривен.

Какие штрафы могут ввести за подделку COVID-сертификатов

В парламент уже внесен проект закона об усилении ответственности за подделку справок и сертификатов вакцинации. Если он будет принят, то наказание будет суровое:

За использование и покупку фейкового сертификата – штраф от 17 до 34 тысяч гривен или ограничение свободы на 2 года.

Врачи за внесение ложной информации о прививках получат штраф в размере 68 тысяч гривен или срок в тюрьме на 2 года.

Производители фейковых справок или сертификатов будут оштрафованы на 170 тысяч гривен или получат срок в тюрьме на 3 года.