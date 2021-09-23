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Киев с сегодняшнего дня в "желтой" зоне карантина: какие ограничения действуют в столице

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Четверг 23 сентября 2021 12:08
Киев с сегодняшнего дня в "желтой" зоне карантина: какие ограничения действуют в столице Фото: в Киеве с сегодняшнего дня в "желтой" зоне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Киеве с сегодняшнего дня действует "желтый" уровень эпидемической опасности. Поэтому в столице работает ряд запретов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Запреты, которые действуют в Киеве:

  • массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. м или более двух третей мест;
  • деятельность кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью залов более двух третей или 50% мест;
  • заполненность спортзалов и фитнес-центров более 1 человека на 10 кв. м;
  • работа учреждений образования, где не менее 80% работников имеют желтый или зеленый сертификат вакцинации;
  • размещение посетителей кафе и ресторанов на расстоянии менее 1,5 м между столами и более 4 человек за столом (без учета детей до 18 лет);
  • деятельность хостелов.

Ограничения не применяются, если у более 80% персонала и 100% посетителей заведений или мероприятий (кроме лиц до 18 лет) есть желтый или зеленый COVID-сертификат.

Кроме того, запрещено находиться в общественных местах, транспорте без надетых защитных масок; находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать места самоизоляции, обсервации.

Ранее сообщалось, что Киев соответствует показателям "оранжевой" зоны адаптивного карантина.

Напомним, за минувшие сутки в Киеве выявили 467 новых случаев коронавируса.

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