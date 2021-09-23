Киев с сегодняшнего дня в "желтой" зоне карантина: какие ограничения действуют в столице

В Киеве с сегодняшнего дня действует "желтый" уровень эпидемической опасности. Поэтому в столице работает ряд запретов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА .

Запреты, которые действуют в Киеве:

массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. м или более двух третей мест;

деятельность кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью залов более двух третей или 50% мест;

заполненность спортзалов и фитнес-центров более 1 человека на 10 кв. м;

работа учреждений образования, где не менее 80% работников имеют желтый или зеленый сертификат вакцинации;

размещение посетителей кафе и ресторанов на расстоянии менее 1,5 м между столами и более 4 человек за столом (без учета детей до 18 лет);

деятельность хостелов.

Ограничения не применяются, если у более 80% персонала и 100% посетителей заведений или мероприятий (кроме лиц до 18 лет) есть желтый или зеленый COVID-сертификат.

Кроме того, запрещено находиться в общественных местах, транспорте без надетых защитных масок; находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать места самоизоляции, обсервации.