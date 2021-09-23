Україна перейшла в "жовту зону": які існують штрафи за порушення правил карантину

Що заборонено в "жовтій зоні"

Заборонені масові заходи, якщо немає можливості дотримуватися норми - одна людина на 4 кв. метри

Кіно і театри можуть працювати з наповнюваністю залу тільки на 50%

Фітнес-центри та басейни можуть працювати при нормі одна людина на 10 кв.метрів.

Кафе і ресторани можуть працювати, але столи повинні стояти в 1,5 метра один від одного і за одним столом може перебувати не більше 4 осіб.

Заклади освіти можуть працювати тільки ті, де вакциновано 80% і більше працівників. Ці обмеження не стосуються молодшої школи та дитячих садків.

Бізнес-установи також можуть працювати при наявності хоча б однієї дози вакцини у 80% персоналу.

Заборонені відвідування сторонніми особами установи соціального захисту, а також ті, в яких тимчасово або постійно перебувають пенсіонери, ветерани війни та праці, особи з інвалідністю, особи зі стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями.

Пасажирів дозволено перевозити в транспорті тільки за кількістю місць для сидіння, а всі пасажири повинні бути в захисних масках. У водіїв повинна бути довідка про вакцинацію.

Заборонено самовільно залишати місця самоізоляції та обсервації.

Заборонено перебувати в громадських місцях без захисної маски.

Українці, які приїхали з іншої країни повинні мати хоча б одну дозу вакцини, іноземці – дві дози.

Які в Україні є штрафи за порушення правил карантину

За відсутність маски в громадському місці, в тому числі й в транспорті - штраф від 170 до 255 гривень .

. Штраф за відсутність захисної маски для юридичних осіб - від 3400 до 5100 гривень.

За порушення правил карантину у сфері бізнесу та транспорту (недотримання дистанції, відсутність масок, відсутність антисептиків, масове скупчення людей) - штраф від 34 тисяч гривень.

Які штрафи можуть ввести за підробку covid-сертифікатів

До парламенту вже внесено проєкт закону про посилення відповідальності за підробку довідок і сертифікатів вакцинації. Якщо він буде прийнятий, то покарання буде суворе:

За використання і покупку фейкового сертифіката – штраф від 17 до 34 тисяч гривень або обмеження волі на 2 роки.

Лікарі за внесення неправдивої інформації про щеплення отримають штраф у розмірі 68 тисяч гривень або термін у в'язниці на 2 роки.

Виробники фейкових довідок або сертифікатів будуть оштрафовані на 170 тисяч гривень або отримають термін у в'язниці на 3 роки.