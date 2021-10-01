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Украина перешла на электронные больничные: в каких случаях можно получить бумажные

Автор: Людмила Жукова

В Украине с 1 октября введены электронные больничные. Их оформление будет происходить исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения. Выдача бумажного больничного возможна в 4 случаях.

Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Есть четыре случая, когда будут еще выдаваться и бумажные больничные. В частности, это продолжение и закрытия листков нетрудоспособности, которые были оформлены до 1 октября. Когда происходит истечение срока, в течение которого лечащий врач может внести изменения с медицинским заключением. В таких случаях это будет рассматриваться на базе лекарственного заведения консультативной комиссией, подписывается непосредственно руководителем учреждения", - рассказал Ляшко.

Также бумажные больничные будут выдаваться при технических проблемах.

"Когда возникнет техническая проблема и в течение 7 дней нельзя будет передать данные с электронного здравоохранения в ПФУ. Когда застрахованному лицу в течение двух месяцев со дня рождения ребенка на основании свидетельства о рождении выдается справка по форме 147 о ", - сказал Ляшко.

Отметим, что для получения больничного человек должен быть официально оформлен на работе, а также должен иметь трудовой стаж не менее 3 лет.

Напомним, что С 1 октября 2021 года в Украине для работников будут оформлять исключительно электронные больничные. Система заработала еще в июне, а в сентябре медицинские учреждения должны были уже перейти на оформление только цифровых документов.

Ранее мы писали, как правильно оформить электронный больничный.

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