Украина переписала историю на Паралимпиаде: уже 500 медалей!

Украина на Паралимпийских играх 2020 в Токио переписала историю участия в этих соревнованиях. Так, 27 августа на тринадцатой для страны Паралимпиаде наши спортсмены завоевали 500-ю медаль!

Юбилейную медаль принес 32-летний Сергей Клипперт, который получил "серебро" в плавании на дистанции 100 метров на спине. Интересно, что для самого спортсмена это уже 13 медаль в его карьере на Играх.