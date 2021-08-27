Украина переписала историю на Паралимпиаде: уже 500 медалей!
Украина на Паралимпийских играх 2020 в Токио переписала историю участия в этих соревнованиях. Так, 27 августа на тринадцатой для страны Паралимпиаде наши спортсмены завоевали 500-ю медаль!
Юбилейную медаль принес 32-летний Сергей Клипперт, который получил "серебро" в плавании на дистанции 100 метров на спине. Интересно, что для самого спортсмена это уже 13 медаль в его карьере на Играх.
Об этом сообщает интернет-издание "Суспільне Спорт".
Отметим, что из 500 медалей - 388 украинцы завоевали на летних Паралимпиадах, 112 - на зимних. Из них всех - 153 золотые, 164 серебряные и 183 бронзовые.
Сколько медалей получали украинцы на Паралимпийских играх:
- Атланта 1996 (летние): 1 "золото", 4 "серебра" и 2 "бронзы"
- Нагано 1998 (зимние): 3+2+4
- Сидней 2000 (летние): 3+20+14
- Солт-Лейк-Сити 2002 (зимние): 0+6+6
- Афины 2004 (летние): 24+14+19
- Турин 2006 (зимние): 7+9+9
- Пекин 2008 (летние): 24+18+32
- Ванкувер 2010 (зимние): 5+8+6
- Лондон 2012 (летние): 32+24+28
- Сочи 2014 (зимние): 5+9+11
- Рио-де-Жанейро 2016 (летние): 41+37+39
- Пхенчхан 2018 (зимние): 7+8+8
По состоянию на 27 августа 2021 года во время Паралимпиады в Токио наши спортсмены завоевали уже 16 наград - 2 "золота", 9 серебряных медалей и 5 бронзовых.
Интересно знать
- Украина стала лишь 16-й страной в истории, которая смогла получить 500 медалей на Паралимпийских играх.
- Больше всего наград за историю Паралимпиад - в США. Их спортсмены получили 2367 медалей. Но американцы (как и другие лидирующие по этому показателю страны) участвовали в более чем двадцати играх.
- Самым успешным видом спорта Украины на Паралимпийских играх является плавание. В этом виде спорта наши паралимпийцы завоевали аж 207 медалей.
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