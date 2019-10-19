Украина переходит на зимнее время в воскресенье: сколько будем спать

Переход на зимнее время 2019 в Украине состоится в последнее воскресенье октября ночью с 26 на 27 октября. Теперь поспать можно будет на час дольше, однако не стоит пренебрегать определенными мерами безопасности.

Летом световой день длиннее, а осенью он сокращается. Светлеть начинает гораздо позже, а темнеет раньше, поэтому добавление часа осенью и его изъятие весной считают целесообразным. Однако это не всегда хорошо сказывается на здоровье. К новому режиму дня трудно привыкнуть, из-за чего возможно ухудшение самочувствия, снижение иммунитета и нарушение сна.

Эксперты говорят, что переход на зимнее время люди переносят легче, чем на летнее, однако к новому режиму организм привыкает все же довольно долго - в течение двух недель. По этой причине готовиться к переходу на зимнее время нужно заранее.

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Переход на зимнее время 2019 - когда в Украине переводят часы (фото: pixabay.com)

Несмотря на то что с переходом на зимнее время многие радуются возможности поспать на час дольше, специалисты уверены, что переход на зимнее время так же опасен для организма, как и переход на летнее, поскольку за выходные мы не успеваем адаптироваться к новому режиму. Из-за этого в течение рабочей недели может нарушиться режим сна, появиться недомогание и чувство чрезмерной усталости.

Чтобы избежать лишних неприятностей и настроить свой режим, вам необходимо отрегулировать освещение в доме. Открывать шторы, как только проснетесь, а вечером, напротив, затемнить комнату. Ограничить потребление кофеина и алкоголя, а также следить за своим общим состоянием в течение дня.