Україна переходить на зимовий час в неділю: скільки будемо спати

Перехід на зимовий час 2019 в Україні відбудеться в останню неділю жовтня вночі з 26 на 27 жовтня. Тепер можна поспати на годину довше, однак не варто нехтувати певними заходами безпеки.

Влітку світловий день довший, а восени він скорочується. Починає світлішати набагато пізніше, а темніє раніше, тому додавання години восени та її вилучення навесні вважають доцільним. Однак це не завжди добре позначається на здоров'ї. До нового режиму дня важко звикнути, через що можливе погіршення самопочуття, зниження імунітету і порушення сну.

Експерти кажуть, що перехід на зимовий час люди переносять легше, ніж на літній, проте до нового режиму організм звикає все ж досить довго - протягом двох тижнів. З цієї причини готуватися до переходу на зимовий час потрібно заздалегідь.

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Перехід на зимовий час 2019 - коли в Україні переводять годинники (фото: pixabay.com)

Незважаючи на те що з переходом на зимовий час багато хто радіє можливості поспати на годину довше, фахівці впевнені, що перехід на зимовий час так само небезпечний для організму, як і перехід на літній, оскільки за вихідні ми не встигаємо адаптуватися до нового режиму. Через це протягом робочого тижня може порушитися режим сну, з'явитися нездужання і почуття надмірної втоми.

Щоб уникнути зайвих неприємностей і налаштувати свій режим, вам необхідно відрегулювати освітлення в будинку. Відкривати штори, як тільки прокинетеся, а ввечері, навпаки, затемнити кімнату. Обмежити споживання кофеїну та алкоголю, а також стежити за загальним станом протягом дня.