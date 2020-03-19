Украина переходит на летнее время в воскресенье: сколько будем спать

Переход на летнее время в Украине традиционно происходит в марте. Когда в 2020 году нужно перевести стрелки и в какую сторону, как перевод часов может повлиять на здоровье и самочувствие украинцев - в материале Styler.

Стрелки нужно будет перевести на один час вперед в последнее воскресенье марта - 29 числа. Точнее, в ночь с субботы на воскресенье. Технически это происходит в 3:00, но украинцы могут подкрутить часы и утром. Впрочем, в современном мире за людей время автоматически переводит большинство гаджетов.

Таким образом, в ночь с субботы на воскресенье каждый украинец будет спать на один час меньше. Но есть и масса позитивных моментов. Один из таких - что светлое время суток также технически увеличится.

Зачем украинцы переводят стрелки часов

Время на летнее и зимнее в Украине стали делить с 1981 года, а в 1996 перевод часов дважды в год регламентировали на законодательном уровне. Каждый год украинцы в марте переводят стрелки на час вперед, а в октябре - на час назад.

Такая практика была введена, чтобы сэкономить электроэнергию, но со временем экономия свелась почти к нулю (от 1 до 3%), ведь в современности развитие и распределение ресурсов также изменилось.

Теперь перевод часов стал больше номинальным, а многие страны от такой практики уже отказались. В Украине уже было несколько попыток отменить перевод времени, но такая инициатива поддержки не получила. Почему перевод часов является стресс-фактором, как избежать последствий

Медики считают, что адаптированным для украинцев временем считается постоянное зимнее время, а вот переход на летнее - негативно влияет на здоровье.

В такие периоды у людей нарушается график, сбивается время отхода ко сну, сложно утром встать. В результате появляется утомляемость, раздражительность, депрессивные настроения. При этом весной, когда снижен иммунитет, стресс еще больше усиливается.

Врачи рекомендуют выровнять график сна. За неделю до перевода стрелок нужно ежедневно на 15 минут сдвигать время отхода ко сну и пробуждения. А все важные дела и нагрузки лучше перенести.

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