Украина откинулась в новом рейтинге Евровидения 2022. Оцените песни наших конкурентов

Если раньше нашей стране букмекеры пророчили 2-е место сразу после объявления имени победительницы финала Нацотбора 12 февраля, на котором Alina Pash с песней "Тіні забутих предків" получила самый высокий результат (15 баллов), теперь Украина опустилась на 4-е место.

Так, 16 января перед нашей страной в обновленном прогнозе указаны Польша (3 место) и Швеция (2 место). А лидер, по мнению букмекеров, остается прежним - представители страны-хозяйки нынешнего Евровидения итальянские артисты Mahmood & Blanco с композицией "Brividi".

Обновленный прогноз букмекеров о фаворитах Евровидения 2022 (фото: скрин eurovisionworld.com)

Какие песни уже представлены участниками Евровидения 2022

Обратим внимание, что песни в таблице фаворитов все равно мало кто представил. В частности, в топ-10 известны произведения только у Италии и Испании.

Давайте ознакомимся со всеми представленными композициями конкурентов Украины на Евровидении 2022.

Вот трек "Brividi" представителей Италии Mahmood & Blanco, которым букмекеры пророчат 1 место.

Испании букмекеры дают 10-е место. Вот так звучит песня Шанель "SloMo".

А это композиция "Eat Your Salad" от представителей Латвии Citi Zēni (им сейчас пророчат 23-е место).

Артистка из Литвы Моника Лю представит на конкурсе песню "Sentimentai" (ей дают 26 место).

Представительница Ирландии Брук Скаллион исполнит трек "That's Rich" (27-е место).

Певец Стефан из Эстонии покажет на конкурсе песню "Hope" (28-е место).

Израильский артист Майкл Бен Дэвид исполнит песню "I.M." (32-е место).

Коллектив We Are Domi из Чехии подготовил на конкурс трек "Lights Off" (33-е место).

Известная многим украинцам группа из Молдовы Zdob şi Zdub в коллаборации с Fraţii Advahov покажет песню "Trenuleţul" (34-е место).

От Албании выступит Ronela Hajati с композицией "Sekret" (36-е место).

Представительница Северной Македонии певица Андреа исполнит песню "Circles" (39-е место).

Замыкает таблицу букмекеров представитель Болгарии коллектив Intelligent Music Project с песней "Intention" (41-е место).

Напомним, 66-й международный песенный конкурс Евровидение пройдет в мае в итальянском Турине. Традиционно его разделят на три конкурсных дня: два полуфинала и Гранд финал (10, 12, 14 мая).

Также напомним, как звучит песня "Тіні забутих предків" украинской артистки Alina Pash, с которой она планировала выиграть Евровидение 2022...

И какое произведение серебряных призеров финала Нацотбора группы KALUSH Orchestra, ведь, вероятнее всего, именно их "Стефанія" и прозвучит на международном конкурсе в Турине...

...Но не факт. Что именно решат в оргкомитете "Суспільного" после громкого скандала с Алиной Паш о представителе Украины на Евровидении 2022, мы узнаем в ближайшее время.