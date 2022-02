Україна відкинулася в новому рейтингу Євробачення 2022. Оцініть пісні наших конкурентів

Якщо раніше нашій країні букмекери пророкували 2-е місце відразу після оголошення імені переможниці фіналу Нацвідбору 12 лютого, на якому Alina Pash з піснею "Тіні забутих предків" отримала найвищий результат (15 балів), тепер Україна опустилася на 4-е місце.

Так, 16 січня перед нашою країною в оновленому прогнозі вказані Польща (3 місце) і Швеція (2 місце). А лідер, на думку букмекерів, залишається колишнім - представники країни-господині нинішнього Євробачення італійські артисти Mahmood & Blanco з композицією "Brividi".

Оновлений прогноз букмекерів про фаворитів Євробачення 2022 (фото: скрін eurovisionworld.com)

Які пісні вже представлені учасниками Євробачення 2022

Звернемо увагу, що пісні в таблиці фаворитів все одно мало хто представив. Зокрема, в топ-10 відомі твори тільки в Італії та Іспанії.

Давайте ознайомимося з усіма представленими композиціями конкурентів України на Євробаченні 2022.

Ось трек "Brividi" представників Італії Mahmood & Blanco, яким букмекери пророкують 1 місце.

Іспанії букмекери дають 10-е місце. Ось так звучить пісня Шанель "SloMo".

А це композиція "Eat Your Salad" від представників Латвії Citi Zēni (їм зараз пророкують 23-е місце).

Артистка з Литви Моніка Лю представить на конкурсі пісню "Sentimentai" (їй дають 26 місце).

Представниця Ірландії Брук Скалліон виконає трек "That's Rich" (27-е місце).

Співак Степан з Естонії покаже на конкурсі пісню "Hope" (28-е місце).

Ізраїльський артист Майкл Бен Девід виконає пісню "I. M." (32-е місце).

Колектив We Are Domi з Чехії підготував на конкурс трек "Lights Off" (33-е місце).

Відома багатьом українцям група з Молдови Zdob şi Zdub у колаборації з Fraţii Advahov покаже пісню "Trenuleţul" (34-е місце).

Від Албанії виступить Ronela Hajati з композицією "Sekret" (36-е місце).

Представниця Північної Македонії співачка Андреа виконає пісню "Circles" (39-е місце).

Замикає таблицю букмекерів представник Болгарії колектив Intelligent Music Project з піснею "Intention" (41-е місце).

Нагадаємо, 66-й Міжнародний пісенний конкурс Євробачення пройде в травні в італійському Турині. Традиційно його розділять на три конкурсні дні: два півфінали та Гранд Фінал (10, 12, 14 травня).

Загалом у конкурсі цього року візьмуть участь представники таких країн:

Україна

Албанія

Вірменія

Велика Британія

Австралія

Австрія

Азербайджан

Бельгія

Болгарія

Хорватія

Кіпр

Чехія

Данія

Естонія

Фінляндія

Франція

Грузія

Німеччина

Греція

Ісландія

Ірландія

Ізраїль

Італія

Латвія

Литва

Мальта

Молдова

Чорногорія

Нідерланди

Північна Македонія

Норвегія

Польща

Португалія

Румунія

Росія

Сан-Марино

Сербія

Словенія

Іспанія

Швеція

Швейцарія

Також нагадаємо, як звучить пісня "Тіні забутих предків" української артистки Alina Pash, з якою вона планувала виграти Євробачення 2022...

І який твір срібних призерів фіналу Нацвідбору групи KALUSH Orchestra, адже, найімовірніше, саме їх "Стефанія" і прозвучить на міжнародному конкурсі в Турині...

...Проте не факт. Що саме вирішать в оргкомітеті "Суспільного" після гучного скандалу з Аліною Паш про представника України на Євробаченні 2022, ми дізнаємося найближчим часом.