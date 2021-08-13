Украина начнет нагреваться на выходных: какие области накроет жарой

Погода в Украине на выходных ожидается благоприятная и сухая. В субботу температура воздуха будет комфортная, а в воскресенье снова станет жарко. В нескольких областях возможны кратковременные грозы.

Погода в субботу, 14 августа

Небольшие грозы пройдут только в Донецкой и Луганской областях, может зацепить Днепр и Запорожье. В остальных областях на востоке страны – сухо. Ночью в регионе +14 +16 градусов, днем прогреется до +25 +27 градусов.

В южной части сильный ветер, но осадки возможны только в Крыму. Ночью в регионе +15 +17 градусов, в Одессе до +21 градуса. Днем от +26 до +28 градусов, местами до +29 градусов. В Крыму пройдет гроза, ожидается штормовой ветер, ночью +14 +16 градусов, днем +25 +27 градусов.

На севере солнечно и сухо, возможна небольшая облачность. Ночная температура составит +12 +14 градусов, днем от +24 до +26 градусов.

В западных областях солнечно, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе от +12 до +15 градусов, днем от +25 до +28 градусов.

В центральной части без осадков, солнечно и сухо. Ночью +13 +15 градусов, днем +25 +27 градусов.

В Киеве 14 августа осадки не прогнозируются, будет солнечно и сухо. Ночью в столице ожидается +13 +15 градусов, днем прогреется до +26 +28 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 14 августа

Погода в воскресенье, 15 августа

В воскресенье в Украину вернется жаркая погода. Грозы возможны только в Луганской и Донецкой областях, а также в Запорожье и Крыму. На востоке ночью от +15 до +18 градусов, днем от +29 до +30 градусов, в Полтаве и Днепре до +32 градусов.

В южной части сухо и солнечно, осадки возможны только в Крыму. Ночью в регионе от +15 до +19 градусов, днем прогреется до +28 +31 градуса, в Херсоне до +32 градусов. В Крыму пройдет гроза, ожидается штормовой ветер. Ночью +18 +20 градусов, днем +28 +30 градусов.

На севере сухо и солнечно, без осадков. Ночная температура составит +14 +16 градусов, днем воздух прогреется до +29 +31 градуса.

В западных областях ожидается ясная и сухая погода, осадки не прогнозируются. Ночью от +15 до +17 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +27 +31 градуса.

В центральной части без осадков, сухо. Ночью +14 +17 градусов, днем от +29 до +31 градуса.

В Киеве 15 августа ожидается сухая и солнечная погода. Ночью в столице от +16 до +18 градусов, днем прогреется до +29 +31 градуса.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 15 августа