Україна почне нагріватися на вихідних: які області накриє спекою

Погода в Україні на вихідних очікується сприятлива і суха. У суботу температура повітря буде комфортна, а в неділю знову стане спекотно. У кількох областях можливі короткочасні грози.

Погода в суботу, 14 серпня

Невеликі грози пройдуть тільки в Донецькій і Луганській областях, може зачепити Дніпро і Запоріжжя. В інших областях на сході країни – сухо. Вночі в регіоні + 14 +16 градусів, вдень прогріється до +25 + 27 градусів.

У південній частині сильний вітер, але опади можливі тільки в Криму. Вночі в регіоні + 15 +17 градусів, в Одесі до + 21 градуса. Вдень від + 26 до +28 градусів, місцями до + 29 градусів. У Криму пройде гроза, очікується штормовий вітер, вночі + 14 +16 градусів, вдень +25 + 27 градусів.

На півночі сонячно і сухо, можлива невелика хмарність. Нічна температура становитиме + 12 +14 градусів, вдень від +24 до + 26 градусів.

У західних областях сонячно, опади не прогнозуються. Вночі в регіоні від +12 до +15 градусів, вдень від +25 до + 28 градусів.

У центральній частині без опадів, сонячно і сухо. Вночі + 13 +15 градусів, вдень +25 + 27 градусів.

У Києві 14 серпня опади не прогнозуються, буде сонячно і сухо. Вночі в столиці очікується + 13 +15 градусів, вдень прогріється до +26 + 28 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 14 серпня

Погода в неділю, 15 серпня

У неділю в Україну повернеться спекотна погода. Грози можливі тільки в Луганській і Донецькій областях, а також у Запоріжжі та Криму. На сході вночі від +15 до +18 градусів, вдень від +29 до +30 градусів, у Полтаві та Дніпрі до +32 градусів.

У південній частині сухо і сонячно, опади можливі тільки в Криму. Вночі в регіоні від +15 до +19 градусів, вдень прогріється до +28 +31 градуса, в Херсоні до +32 градусів. У Криму пройде гроза, очікується штормовий вітер. Вночі + 18 +20 градусів, вдень +28 + 30 градусів.

На півночі сухо і сонячно, без опадів. Нічна температура складе + 14 +16 градусів, вдень повітря прогріється до +29 + 31 градуса.

У західних областях очікується ясна і суха погода, опади не прогнозуються. Вночі від +15 до +17 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +27 +31 градуса.

У центральній частині без опадів, сухо. Вночі + 14 +17 градусів, вдень від +29 до + 31 градуса.

У Києві 15 серпня очікується суха і сонячна погода. Вночі в столиці від +16 до +18 градусів, вдень прогріється до +29 + 31 градуса.

Карта погоди в Україні на неділю, 15 серпня