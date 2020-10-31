Україна може втратити безвіз із Євросоюзом: у МЗС зробили заяву

Україна ризикує втратити безвіз із ЄС (колаж РБК-Україна)

Глава МЗС України розповів про загрози для України через рішення КСУ щодо декларування

Україна може втратити безвіз з країнами Євросоюзу унаслідок скандалу з рішенням Конституційного суду про скасування перевірки електронних декларацій. Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Глава МЗС запевнив, що вердикт КСУ демонтує антикорупційну інфраструктуру. Однак влада продемонструвала українським партнерам опір такому судовому рішенню.

Кулеба заявляє, що зараз безвізовий режим захищений. Водночас потрібно "системне розв'язання проблеми, яку КСУ створив своїм рішенням", інакше "постраждає не тільки безвіз".

За словами міністра, Україна може втратити підтримку багатьох держав, з якими "у нас найбільші обсяги торгівлі" та які "найбільше підтримують українські реформи, підтримують нас у боротьбі з російською агресією".

Кулеба зазначив, що 29 листопада були прийняті тимчасові рішення для того, щоб "врятувати ситуацію".

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр України Ольга Стефанишина заявила, що рішення КСУ не вплинуть на безвиз з Євросоюзом.

До речі, у новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії спробували знайти відповіді на важливі для українців питання. Зокрема, Дмитро Кулеба, Арсеній Яценюк, Ярослав Юрчишин, Анастасія Радіна та інші обговорювали те, хто та чому позбавив українців права знати про статки чиновників й які наслідки для держави матимуть останні рішення Конституційного Суду. А також, звісно, чи загрожує нашій країні втрата безвізу.

"Свобода слова Савіка Шустера" від 30 жовтня 2020 року

Нагадаємо, у попередньому випуску програми, віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков назвав умову проведення місцевих виборів на Донбасі. Також політик прокоментував позицію білоруської опозиціонерки Вероніки Цепкало щодо Криму, Донбасу та Росії.

Резніков відповів Вероніці Цепкало

25 жовтня у ток-шоу головний редактор РБК-Україна Сергій Щербина розповів про особливості місцевих виборів 2020 року.

Сергій Щербина розповів про місцеві вибори 2020

Також на програмі Шустера журналіст Дмитро Гордон різко висловився про президентське опитування, яке проводили волонтери під час місцевих виборів.

Дмитро Гордон розповів, як взяв участь в президентському опитуванні

Висловився про вибори й Олександр Турчинов. Зокрема екс-глава РНБО вважає, що ці вибори були "протистоянням проукраїнських сил та колаборантів-капітулянтів".

Турчинов про те, чи не показують результати виборів, що немає єдності народу