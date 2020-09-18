Украина может лишиться безвиза? Появилась четкая позиция

Безвиз в Украине могут отменить (коллаж: РБК-Украина)

По мнению эксперта, угрозы отменить безвиз для Украины не являются официальной позицией ЕС

Безвиз для Украины не планируют отменять, так как угрозы отдельных западных политиков не являются официальной позицией Евросоюза. Такое мнение высказал политолог Олег Постернак.

Политолог прокомментировал недовольство западных партнеров Украины по поводу формирования комиссии по назначению главы антикоррупционной прокуратуры. Об этом он рассказал в эфире "Украина 24".

"У нас есть определенная активистская надстройка, куда входят представители различных общественных организаций, аффилированные с некоторыми западными кредитными структурами. Они начинают писать послам "Большой семерки", в МВФ, ЕБРР, Европейский парламент, якобы у них есть претензии к кандидатурам, которые вошли в конкурсную комиссию. У наших партнеров начинается обеспокоенность - классическая фраза, которая олицетворяет позицию Евросоюза и стала историческим "мемом", - отметил эксперт.

Политолог считает, что представители Евросоюза в праве высказать свое мнение, однако оно не всегда отражает и сходится с официальной позицией Европейского союза. Также политолог объяснил, как мнение отдельно взятых политиков может повлиять на лишение безвиза.

"Да. Право на выражение мнения имеет каждый. У нас свободный демократический процесс, тем более в системе международных отношений, но Украине отвечать за это. Сейчас есть комиссия, будет, скорее всего, назначен специализированный прокурор, в ближайшее время, будет решен вопрос о НАБУ. Этот вопрос будет нормирован в соответствии с суверенным правом украинского парламента", - добавил эксперт.

Напомним, что в Европарламенте говорят об угрозе безвизу из-за проблемы с назначением главы САП.

Как сообщало РБК-Украина, депутат от "Слуги народа" и глава комитета по правовой политике Андрей Костин является основным претендентом на должность главы САП.