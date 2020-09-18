Україна може втратити безвіз? З'явилася чітка позиція

Безвіз в Україні можуть скасувати (колаж: РБК-Україна)

На думку експерта, загрози скасувати безвіз для України не є офіційною позицією ЄС

Безвіз для України не планують скасовувати, через те, що загрози окремих західних політиків не є офіційною позицією Євросоюзу. Таку думку висловив політолог Олег Постернак.

Політолог прокоментував невдоволення західних партнерів України з приводу формування комісії по призначенню голови антикорупційної прокуратури. Про це він розповів в ефірі "Україна 24".

"У нас є певна активістська надбудова, куди входять представники різних громадських організацій, афілійовані з деякими західними кредитними структурами. Вони починають писати послам "Великої сімки", в МВФ, ЄБРР, Європейський парламент, нібито у них є претензії до кандидатур, які увійшли до конкурсної комісії. У наших партнерів починається занепокоєння - класична фраза, яка уособлює позицію Євросоюзу та стала історичним "мемом", - зазначив експерт.

Політолог вважає, що представники Євросоюзу в праві висловити свою думку, однак воно не завжди відображає і сходиться з офіційною позицією Європейського союзу. Також політолог пояснив, як думка окремо взятих політиків може вплинути на позбавлення безвізу.

"Так. Право на висловлення думки має кожен. У нас вільний демократичний процес, тим більше в системі міжнародних відносин, але Україні відповідати за це. Зараз є комісія, буде, швидше за все, призначений спеціалізований прокурор, найближчим часом буде розв'язане питання про НАБУ. Це питання буде унормовано відповідно до суверенного права українського парламенту", - додав експерт.

Нагадаємо, що у Європарламенті кажуть про загрозу безвізу через проблеми з призначенням глави САП.

Як повідомляло РБК-Україна, депутат від "Слуги народу" і голова комітету з правової політики Андрій Костін є основним претендентом на посаду глави САП.