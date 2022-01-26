Украина - крупнейшее православное государство в мире, - религиовед

Сегодня в Украине православных больше, чем где-либо в мире, в том числе - чем в России.

Об этом сказал религиовед и историк Игорь Козловский в интервью "Главкому".

"Если собрать все православные общины, то мы самое большое православное государство в мире. У нас православных больше, чем в России. Мы - самая большая греко-католическая страна мира, мы - самая большая протестантская страна Восточной Европы, мы - самая большая баптистская страна во всей Европе вообще", - сказал он.

При этом ученый добавляет, что Украина - мультирелигиозная.

"Часть наших людей также исповедуют ислам, есть буддисты и тому подобное. Это связано с особенностями нашей национальной психологии и свободным выбором", - сказал Козловский.

Также ученый высказался относительно объединения украинских церквей со временем. Ведь это, говорит ученый, является естественным процессом, который, однако, "не будет происходить слишком быстро".

"Церковь измеряет себя веками, а не годами и месяцами. Требовать от церкви, чтобы она выполняла пятилетние планы невозможно. У нас есть политические партии с общими ценностями, но ведь они не объединяются. А что говорить о людях, которые привыкли жить в определенной традиции, с определенным видением, привычками. Решать такие сложные вопросы, которые связаны с их сознанием непросто", - резюмировал Козловский.

Какие страны наиболее православные?

По информации в Википедии, больше всего православных людей есть в Греции (98%), за ней следует Украина (65,4% - 77%), затем Румыния (82%), Россия (77%), Кипр (89%), Черногория (72%).