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Украина - крупнейшее православное государство в мире, - религиовед

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Среда 26 января 2022 11:45
Украина - крупнейшее православное государство в мире, - религиовед Украина является православным государством (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Сегодня в Украине православных больше, чем где-либо в мире, в том числе - чем в России.

Об этом сказал религиовед и историк Игорь Козловский в интервью "Главкому".

"Если собрать все православные общины, то мы самое большое православное государство в мире. У нас православных больше, чем в России. Мы - самая большая греко-католическая страна мира, мы - самая большая протестантская страна Восточной Европы, мы - самая большая баптистская страна во всей Европе вообще", - сказал он.

При этом ученый добавляет, что Украина - мультирелигиозная.

"Часть наших людей также исповедуют ислам, есть буддисты и тому подобное. Это связано с особенностями нашей национальной психологии и свободным выбором", - сказал Козловский.

Также ученый высказался относительно объединения украинских церквей со временем. Ведь это, говорит ученый, является естественным процессом, который, однако, "не будет происходить слишком быстро".

"Церковь измеряет себя веками, а не годами и месяцами. Требовать от церкви, чтобы она выполняла пятилетние планы невозможно. У нас есть политические партии с общими ценностями, но ведь они не объединяются. А что говорить о людях, которые привыкли жить в определенной традиции, с определенным видением, привычками. Решать такие сложные вопросы, которые связаны с их сознанием непросто", - резюмировал Козловский.

Какие страны наиболее православные?

По информации в Википедии, больше всего православных людей есть в Греции (98%), за ней следует Украина (65,4% - 77%), затем Румыния (82%), Россия (77%), Кипр (89%), Черногория (72%).

Напомним, что Филарет через суд пытается отменить ликвидацию УПЦ Киевского патриархата.

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