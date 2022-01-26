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Україна - найбільша православна держава у світі, - релігієзнавець

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Середа 26 січня 2022 11:45
Україна - найбільша православна держава у світі, - релігієзнавець Україна є православною державою (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Сьогодні в Україні православних більше, ніж будь-де у світі, у тому числі - ніж у Росії.

Про це сказав релігієзнавець та історик Ігор Козловський у інтерв'ю "Главкому".

"Якщо зібрати усі православні громади, то ми найбільша православна держава у світі. У нас православних більше, ніж у Росії. Ми - найбільша греко-католицька країна світу, ми - найбільша протестантська країна східної Європи, ми - найбільша баптистська країна у всій Європі взагалі", - сказав він.

При цьому вчений додає, що Україні - мультирелігійна.

"Частина наших людей також сповідують іслам, є буддисти тощо. Це пов’язано з особливостями нашої національної психології і вільним вибором", - сказав Козловський.

Також науковець висловився щодо об’єднання українських церков з часом. Адже це, каже вчений, є природнім процесом, який, одначе, "не відбуватиметься надто швидко".

"Церква вимірює себе століттями, а не роками і місяцями. Вимагати від церкви, щоби вона виконувала п’ятирічні плани неможливо. У нас є політичні партії зі спільними цінностями, але ж вони не об’єднуються. А що казати про людей, які звикли жити у певній традиції, з певним баченням, звичками. Вирішувати такі складні питання, які пов’язані з їх свідомістю непросто", - резюмував Козловський.

Які країни найбільш православні?

За інформацією у Вікіпедії, більше всього православних людей є у Греції (98%), за нею йде Україна (65,4% - 77%), потім Румунія (82%), Росія (77%), Кіпр (89%), Чорногорія (72%).

Нагадаємо, що Філарет через суд намагається скасувати ліквідацію УПЦ Київського патріархату.

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