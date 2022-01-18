Филарет через суд пытается отменить ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

Бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет обратился с иском в Окружной административный суд Киева. Он пытается отменить ликвидацию церкви.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОАСК .

Также истец требует признать противоправным бездействие Госслужбы по этнополитике, которая не регистрирует данное постановление. На данный момент ОАСК решает вопрос открытия административного производства.

Сообщается, что Филарет просит обязать Государственную службу по этнополитике и свободе совести зарегистрировать постановление поместного собора УПЦ Киевского патриархата, как отменяющее ликвидацию религиозного объединения УПЦ КП и религиозного центра религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата".

Напомним, УПЦ Киевского патриархата была окончательно ликвидирована в декабре 2019 года. Это было одним из условий создания автокефальной Православной церкви Украины, также была ликвидирована Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

На Объединительном соборе 15 декабря 2018 года было объявлено о самороспуске УПЦ КП и УАПЦ, которые вошли в состав ПЦУ. Но в мае 2019 Филарет заявил, что его церковь якобы не расформирована и продолжает существовать.

В январе 2020 года Филарет отозвал свою подпись под решением Объединительного собора 2018 года.