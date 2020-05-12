Украина на карантине: как будут оплачивать больничные из-за самоизоляции

Украинцам будут оплачивать больничные листки, которые придется брать из-за вынужденной самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Как сообщили в Фонде социального страхования, жители Украины будут иметь право на возмещение утраченного заработка из-за режима самоизоляции.

Оплачивать такой больничный будут начиная с шестого дня нетрудоспособности и размер компенсации составит 50% утраченного заработка. Продолжительность страхового стажа в данном случае значения не имеет.

В перечень причин временной нетрудоспособности внесли изоляцию из-за COVID-19 и Фонд социального страхования будет осуществлять финансирование таких пособий. Первые пять дней будут финансироваться за счет работодателя, а начиная с шестого дня нетрудоспособности пособие будет начисляться Фондом социального страхования.

Право на такую помощь получат застрахованные лица за период пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения, а также те, кто по медицинским показаниям находится на самоизоляции дома, под медицинским наблюдением.

Как отметили в ФСС, выдача больничных листков, которые являются исключительным основанием для начисления указанных выплат от Фонда, на сегодня нормирована.

"Для финансирования помощи, на основании полученного от работника больничного листка с указанием причины нетрудоспособности "изоляция от COVID-19–11" работодатель оформляет заявление-расчет, в котором указывает причину нетрудоспособности – 11, то есть изоляция от COVID-19", - говорится в сообщении Фонда социального страхования.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине ввели новые правила выдачи больничных листков.