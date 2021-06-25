Україна на Євро 2020 вже встановила ряд рекордів. І не тільки позитивних

Євро 2020 для України почалося зі скандалу навколо форми, а зараз збірна нашої країни опинилася в 1/8 фіналу. І хоча шанси на перемогу в українських футболістів не особливо великі, цей чемпіонат точно запам'ятається на багато років.

Які рекорди та досягнення встановила Україна на Євро 2020 – читайте в нашому матеріалі нижче.

Скандал з футбольною формою

Під час підготовки збірної до турніру виник скандал з формою національної команди. Причина-гасло" Слава Україні - Героям слава", яке було завдано на контур карти. Напис не сильно видно. Як заявили в УЄФА, спочатку форму затвердили, а після скарг росіян попросили прибрати слоган з футболок.

Українська асоціація футболу почала переговори з УЄФА щодо збереження фрази на формі збірної. Контурну карту і напис: "Слава Україні!"дозволили залишити, а ось "Героям слава" довелося прибрати, оскільки в цьому побачили політичний підтекст. Маленька, але перемога.

Україна обіграла Північну Македонію

Перший матч України на Євро 2020 пройшов нервово, але перемога залишилася за синьо-жовтим – 2:1. Два голи були забиті в першому таймі. У другому гра стала ще більш напружена, і українці отримали пенальті. Це збило бойовий настрій українських футболістів, а македонців надихнуло. Однак перемога в цьому матчі - важлива і перша для збірної України з 2012 року.

Ярмоленко - най-най

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко став найрезультативнішим футболістом в історії національної команди. Він обійшов навіть Андрія Шевченка за системою "гол + пас", а ще сім голів і обійде і за цією кількістю.

І нова радість від УЄФА - Ярмоленко увійшов до символічної збірної групового етапу Євро 2020 за набраними очками в Fantasy Football. Він набрав 20 балів.

Україна вийшла в плей-офф

Після матчів Іспанії та Швеції Україна вийшла в плей-офф і зіграє в 1/8 фіналу. Противником української збірної стане Швеція. Матч відбудеться у вівторок, 29 червня. Букмекери не дуже райдужно оцінюють шанси України в цій грі.

Українці увійшли до списку кращих бомбардирів

Яремчук і Ярмоленко - в списку кращих голеадорів Євро 2020. Саме ці українські футболісти відзначалися в трьох матчах збірної у груповому раунді. Обидва лідери національної збірної забили по два м'ячі.

Це доволі непоганий результат. Їх випереджають за цим показником лише Кріштіану Роналду (5 голів), а також футболісти, які відзначилися тричі - Жоржиньйо Вейналдум, Роберт Левандовський, Ромелу Лукаку, Еміль Форсберг та Патрік Шик.

Крім того, Ярмоленко і Яремчук стали першим дуетом в історії чемпіонатів Європи, які змогли забити в обох стартових матчах турніру.