Украина будет одной из самых теплых в Европе: синоптик обрадовала прогнозом

Погода в Украине 5 мая принесет в некоторые регионы потепление до 20 градусов. Таким образом, среда в нашей стране будет одной из самых теплых в Европе.

Об этом рассказала известная синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook .



Но ближайшей ночью, говорит эксперт, все же придется немножко померзнуть.

"Ближайшая ночь все никак не захочет отпускать от себя заморозки, как в наших песнях козак дивчиноньку - все прижимает и прижимает аж до утра", - шутит Диденко.

Заморозки на земле вероятны в северных областях, восточных, центральных, а волны холода могут добраться даже ночью до Запорожья и Херсонской области.

Однако все же днем ночной холод прогонят комфортные максимальные +15...+20 градусов.

При этом останется еще порывистый ветер, преимущественно юго-западного направления.

"Не делайте сильных сквозняков в квартирах и не оставляйте легкие вещи во дворах", - советует синоптик.

По словам Диденко, погоду будет определять в Украине антициклон на Trudi, поэтому существенных осадков 5 мая не будет в большинстве областей.



А вот к западным регионам подойдет фронтальная влажность, возможны даже сильные дожди с грозами. Под вечер осадки доберутся до Винницкой области.

Погода в Киеве 5 мая

В Киеве в среду погода обещает быть замечательной - солнечно и до +20 градусов. Хотя и с порывистым ветром.

"Киевлянам завтра лучше будет на улице, чем дома - потому что ночная, еще низкая, температура воздуха +2...+5 градусов так выхолодит дома, что даже дневные +20 пока не спасут от флисовых противных брюк и домашних теплых кофт", - говорит синоптик.

Какая погода будет до конца недели?

Во второй половине недели в Украине станет больше дождей, а с воскресенья-понедельника прибудет "много теплого воздуха и высоких градусов".

"А пока завтра - атмосферный мастер-класс по привыканию к более теплой погоде", - резюмировала Диденко.