Україна буде однією з найтепліших в Європі: синоптик обрадувала прогнозом

Погода в Україні 5 травня принесе у деякі регіони потепління до 20 градусів. Таким чином, середа в нашій країні буде однією з найтепліших у Європі.

Про це розповіла відома синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook .



Але найближчої ночі, каже експерт, все ж доведеться трошки померзнути.

"Найближча ніч все ніяк не захоче відпускати від себе заморозки, як у наших піснях козак дівчиноньку - все пригортає та й пригортає аж до ранку", - жартує Діденко.

Заморозки на ґрунті ймовірні у північних областях, східних, центральних, а хвилі холоду можуть дістатися вночі навіть Запоріжжя та Херсонської області.

Проте все ж вдень нічний холод проженуть комфортні максимальні +15...+20 градусів.

При цьому залишиться ще поривчастий вітер, переважно південно-західного напрямку.

"Не робіть сильних протягів у квартирах та не залишайте легкі речі на подвір'ях", - радить синоптик.

За словами Діденко, погоду визначатиме в Україні антициклон на Trudi, тому суттєвих опадів 5 травня не буде в більшості областей.



А ось до західних регіонів підійде фронтальна вологість, можливі навіть сильні дощі з грозами. Надвечір опади доберуться до Вінниччини.

Погода у Києві 5 травня

У Києві в середу погода обіцяє бути чудовою - сонячно і до +20 градусів. Хоча й із рвучким вітром.

"Киянам завтра краще буде на вулиці, аніж вдома - бо нічна, ще низька, температура повітря +2...+5 градусів так вихолодить домівки, що навіть денні +20 поки не врятують від флісових противних штанів та домашніх теплих кофт", - каже синоптик.

Яка погода буде до кінця тижня?

У другій половині тижня в Україні побільшає дощів, а з неділі-понеділка прибуде "багато теплого повітря і високих градусів".

"А поки що завтра - атмосферний майстер-клас із звикання до теплішої погоди", - резюмувала Діденко.