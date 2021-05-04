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В Украине резко изменится погода на этой неделе: синоптики назвали дату

Новина українською → Киев, Вторник 04 мая 2021 12:20
В Украине резко изменится погода на этой неделе: синоптики назвали дату Фото: Украину накроет дождь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине резко изменится погода с четверга. Все центральные области накроет грозовой ливень.

Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра.

С 6 мая в центре страны изменится погода. В Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, кропивницкой, Николаевской и Одесской областях будет дождь с грозой. Однако, температура воздуха днем составит +14+18, а ночью +6+11.

В Украине резко изменится погода на этой неделе: синоптики назвали дату

Уже 7 мая грозы с дождем будут в большинстве областей Украины, а 8 мая - грозовые ливни накроют всю страну.

Отметим, сегодня погода в Украине солнечная и теплая. Температура воздуха днем достигнет +17.

Напомним, в УкрГидрометцентре спрогнозировали, что в мае 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине 15-18 градусов, в горах 11-13 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

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