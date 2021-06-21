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Україна - Австрія: реакція мережі на непростий матч

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Румунія, Понеділок 21 червня 2021 21:01
Україна - Австрія: реакція мережі на непростий матч Фото: збірна України з футболу (facebook.com/UkraineNationalFootballTeam)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 21 червня, збірна України зіграла завершальний матч групового етапу на Євро 2020. Наша команда зустрілася зі збірною Австрії у столиці Румунії Бухаресті. Українці програли з рахунком 0:1 Для виходу з другого місця Україні досить було нічиї. В української команди теоретично ще є шанс на продовження свого виступу на Євро 2020, але все залежить вже не від нас.

Матч приходив на стадіоні "Національ Арена", де зібралися багато вболівальників, включаючи дружин наших футболістів.

Україна - Австрія: реакція мережі на непростий матч

Дружини українських футболістів на стадіоні в Бухаресті (фото: instagram.com/uafukraine)

Перед початком гри вболівальники на стадіон фантастично виконали гімн України.

У першому таймі перший гол в матчі забила збірна Австрії. Це сталося на 21 хвилині. Кутовий австрійців став результативним. Баумгартнер випередив Забарного і підошвою переправив м'яч у ворота Бущана.

Зазначимо, що багато українських уболівальників зібралися дивитися гру на Спортивній площі в Києві, де матч транслювався на великих екранах.

Україна - Австрія: реакція мережі на непростий матч

Футбольні вболівальники зібралися на Спортивній площі в Києві (фото: Telegram-канал "Типовий Київ".

Користувачі мережі прокоментували матч.

  • Боляче дивитися на таку гру;
  • Який чемпіонат, така і збірна, Малиновський і Ко просто ніякі;
  • А як добре починалося - порвемо, на ліво і направо, а як виходить ...
  • Буду вірити до останньої секунди!!!
  • Ну, другий тайм злегка краще, дивимося;
  • Катають, як дворову команду! Паса немає, осмисленої гри немає! Найгірша гра на чемпіонаті зі всіх команд - ганьба!

Нагадаємо, по дорозі в Бухарест весь літак разом з дружинами українських футболістів співав "Червону руту" і гімн України.

Ми також писали про те, що українці навчили австрійців пісні про Путіна.

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