Україна - Австрія: реакція мережі на непростий матч

Сьогодні, 21 червня, збірна України зіграла завершальний матч групового етапу на Євро 2020. Наша команда зустрілася зі збірною Австрії у столиці Румунії Бухаресті. Українці програли з рахунком 0:1 Для виходу з другого місця Україні досить було нічиї. В української команди теоретично ще є шанс на продовження свого виступу на Євро 2020, але все залежить вже не від нас.

Матч приходив на стадіоні "Національ Арена", де зібралися багато вболівальників, включаючи дружин наших футболістів.

Дружини українських футболістів на стадіоні в Бухаресті (фото: instagram.com/uafukraine)

Перед початком гри вболівальники на стадіон фантастично виконали гімн України.

WHAT AN ANTHEM RENDITION THAT WAS



Ukraine surely will be riled up for the win today with this support in the house



pic.twitter.com/KL1p1GX0rT — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 21, 2021

У першому таймі перший гол в матчі забила збірна Австрії. Це сталося на 21 хвилині. Кутовий австрійців став результативним. Баумгартнер випередив Забарного і підошвою переправив м'яч у ворота Бущана.

Зазначимо, що багато українських уболівальників зібралися дивитися гру на Спортивній площі в Києві, де матч транслювався на великих екранах.

Футбольні вболівальники зібралися на Спортивній площі в Києві (фото: Telegram-канал "Типовий Київ".

Користувачі мережі прокоментували матч.