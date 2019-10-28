Украденное в Киеве авто нашли в Харькове: на нем ездили полицейские

В Киеве у мужчины угнали автомобиль, но потом оказалось, что машина в Харькове и на ней ездят на работу полицейские. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

В июне 2019 года киевлянин вышел на балкон покурить и не увидел на привычном месте своего автомобиля Mazda. Он сразу же обратился в полицию и написал заявление об угоне. Копы заверили, что авто найдут очень быстро, но это оказалось совсем не так. Владелец авто Максим Шкварко приобщил всех знакомых к поиску, писал посты в соцсетях и однажды ему написали, что видели его машину в группе по продаже автомобилей.

Максим представился покупателем и хотел якобы купить свою же машину за деньги, но продавцы вдруг исчезли именно после того, как он сообщил эту информацию следователю в Киеве.

Позже Максим обратил внимание на фон, на котром была сфотографирована его Mazda. Этот жилой комплекс находится в Харькове, куда и решил поехать владелец авто.

Друзья Максима помогли разыскать дом с фотографии продавца – на доме стояли камеры наблюдения, однако получить видео с них и увидеть угонщика машины Максиму не удалось.

Через некоторое время Максиму позвонил знакомый харьковчанин и рассказал, что видел почти такое же авто с небольшими изменениями и назвал те же номерные знаки, которые хозяин увидел на фото.

Как оказалось, машину немного переделали и сменили номера. На ней ездили на работу братья, которые трудятся в полиции.

Оказалось, полицейские уже около месяца ездят на ворованном авто на работу.

"Он понимал, что он ездит на краденой машине. Я пришел в РОВД - вышел Артем Герасимов, следователь, который ездил на моей машине. И я говорю, слушай, говорю, ну по-нормальному, выкаты мне машину. Где-то поставь. Я уеду из твоего Харькова. Я не хочу никаких заявлений", - рассказал владелец авто.

Машина позже совсем исчезла, а в полиции отстранили от дел Артема Герасимова - следователя.

Новый руководитель Артема рассказал, что ничего еще не может сказать об этом сотруднике.

"Как я могу говорить о профпригодности, если в моем подчинении он ни дня не работал?" , - сказал он.