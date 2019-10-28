Вкрадене у Києві авто знайшли в Харкові: на ньому їздили поліцейські

У Києві у чоловіка викрали автомобіль, але потім виявилося, що машина в Харкові і на ній їздять на роботу поліцейські. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

У червні 2019 року киянин вийшов на балкон покурити і не побачив на звичному місці свого автомобіля Mazda. Він відразу ж звернувся в поліцію і написав заяву про викрадення. Копи запевнили, що авто знайдуть дуже швидко, але це виявилося зовсім не так. Власник авто Максим Шкварко долучив всіх знайомих до пошуку, писав пости в соцмережах і одного разу йому написали, що бачили його машину в групі з продажу автомобілів.

Максим представився покупцем і нібито хотів купити свою ж машину за гроші, але продавці раптом зникли саме після того, як він повідомив цю інформацію слідчому в Києві.

Пізніше Максим звернув увагу на фон, на якому була сфотографована його Mazda. Цей житловий комплекс знаходиться в Харкові, куди і вирішив поїхати власник авто.

Друзі Максима допомогли розшукати будинок з фотографії продавця – на будинку стояли камери спостереження, проте отримати відео з них і побачити викрадача машини Максиму не вдалося.

Через деякий час Максиму подзвонив знайомий, харків'янин і розповів, що бачив майже таке ж авто з невеликими змінами і назвав ті ж номерні знаки, які господар побачив на фото.

Як виявилося, машину трохи переробили і змінили номери. На ній їздили на роботу брати, які працюють у поліції.

Виявилося, поліцейські вже близько місяця їздить на краденому авто на роботу.

"Він розумів, що він їздить на краденій машині. Я прийшов до РОВД - вийшов Артем Герасимов, слідчий, який їздив на моїй машині. І я кажу, слухай, кажу, ну по-нормальному, викоти мені машину. Десь постав. Я поїду з твого Харкова. Я не хочу ніяких заяв", - розповів власник авто.

Машина пізніше зовсім зникла, а в поліції відсторонили від справ Артема Герасимова - слідчого.

Новий керівник Артема розповів, що ще нічого не може сказати про це працівника.

"Як я можу говорити про профпридатість, якщо в моєму підпорядкуванні він жодного дня не працював?" , - сказав він.