UKR.NET не працює: яка причина і що буде з поштою
Вранці 7 березня перестав працювати один із найпопулярніших українських сайтів UKR.NET. Спочатку юзери думали, що ресурс зламали хакери. Однак насправді - причина інша.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на допис комерційного директора UKR.NET Романа Скрипника у Facebook.
Що сталося
За словами комерційного директора, сьогодні, 7 березня, о 01:35 реєстратор доменних імен Network Solutions раптово і без будь-яких попереджень заблокував домен ukr.net.
У результаті інтернет-користувачам стали недоступні:
- стрічка новин ukr.net
- електронна пошта @ukr.net
Чи можна зарадити проблемі
"Розв'язати проблему через службу підтримки реєстратора не вдалося. Сподіваємося, що ми зможемо отримати більше інформації, з'ясувати причини та обставини блокування з початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора", - наголосив Скрипник.
Він додав, що працівники сайту звернулися також із проханням про допомогу до надзвичайного та повноважного посла України в США Оксани Маркарової.
"В ukr.net висловили стурбованість тим, що користувачі не мають доступу до новин та пошти. Ми робимо все можливе, щоб відновитись. У цьому нам допомагають багато небайдужих людей. Ми впевнені - ці складності тимчасові", - підсумував чоловік.
Допис Романа Скрипника (скріншот: facebook.com/roman.skrypnik)
Що робити з поштою
Якщо вам потрібно відновити важливі дані, що були в листах на вашому e-mail, або ви переживаєте, що доступ до пошти можуть отримати сторонні особи, й хочете закрити аккаунт, то можете спробувати звернутися особисто в офіс ТОВ "Укрнет", що знаходиться у Києві на Голосіївському проспекті, 26.
Уточнити робочий час можна за номером: 044 258 03 02.
Крім того, працює цілодобова служба підтримки клієнтів. Надати інформацію вам можуть за телефонами:
- 044 235 8 555
- 050 204 14 24
- 096 718 55 52
- 063 367 29 29
Також ви можете спробувати надіслати лист на адресу support@ukr.net.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про причини збою в роботі Facebook та Instagram 5 березня.
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