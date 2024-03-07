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UKR.NET не працює: яка причина і що буде з поштою

Україна, Четвер 07 березня 2024 12:10
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UKR.NET не працює: яка причина і що буде з поштою UKR.NET перестав працювати (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Вранці 7 березня перестав працювати один із найпопулярніших українських сайтів UKR.NET. Спочатку юзери думали, що ресурс зламали хакери. Однак насправді - причина інша.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на допис комерційного директора UKR.NET Романа Скрипника у Facebook.

Що сталося

За словами комерційного директора, сьогодні, 7 березня, о 01:35 реєстратор доменних імен Network Solutions раптово і без будь-яких попереджень заблокував домен ukr.net.

У результаті інтернет-користувачам стали недоступні:

  • стрічка новин ukr.net
  • електронна пошта @ukr.net

Чи можна зарадити проблемі

"Розв'язати проблему через службу підтримки реєстратора не вдалося. Сподіваємося, що ми зможемо отримати більше інформації, з'ясувати причини та обставини блокування з початком робочого дня офісу американської компанії-реєстратора", - наголосив Скрипник.

Він додав, що працівники сайту звернулися також із проханням про допомогу до надзвичайного та повноважного посла України в США Оксани Маркарової.

"В ukr.net висловили стурбованість тим, що користувачі не мають доступу до новин та пошти. Ми робимо все можливе, щоб відновитись. У цьому нам допомагають багато небайдужих людей. Ми впевнені - ці складності тимчасові", - підсумував чоловік.

UKR.NET не працює: яка причина і що буде з поштою

Допис Романа Скрипника (скріншот: facebook.com/roman.skrypnik)

Що робити з поштою

Якщо вам потрібно відновити важливі дані, що були в листах на вашому e-mail, або ви переживаєте, що доступ до пошти можуть отримати сторонні особи, й хочете закрити аккаунт, то можете спробувати звернутися особисто в офіс ТОВ "Укрнет", що знаходиться у Києві на Голосіївському проспекті, 26.

Уточнити робочий час можна за номером: 044 258 03 02.

Крім того, працює цілодобова служба підтримки клієнтів. Надати інформацію вам можуть за телефонами:

  • 044 235 8 555
  • 050 204 14 24
  • 096 718 55 52
  • 063 367 29 29

Також ви можете спробувати надіслати лист на адресу support@ukr.net.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про причини збою в роботі Facebook та Instagram 5 березня.

Читайте також, чому Twitter може перестати показувати кількість лайків та репостів.

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