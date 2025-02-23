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Укорочені джинси - тренд весни 2025: як їх носить дружина Віктора Павліка (фото)

Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Катерина Собкова

Укорочені джинси - це один з найяскравіших і найпомітніших трендів весни 2025 року. Такі штани з деніму чудово пасують для теплої погоди, коли хочеться трохи свіжості й легкості в образах. Вони створюють відчуття динамічності та комфортності, ідеально поєднуючись з іншими весняними трендами.

РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти, як такі джинси носить дружина співака Віктора Павліка, блогерка і концертний директор Катерина Репяхова.

Цей тренд універсальний і підійде практично всім, але важливо вибирати правильну модель залежно від типу фігури. Якщо у вас висока талія, можна вибрати моделі зі звуженими штанинами. Для тих, хто хоче приховати нерівності, можна вибрати джинси з прямими або злегка розкльошеними штанинами.

Дружина Віктора Павліка показала трендові джинси на весну (фото: instagram.com/repyahovakate)

Чому укорочені джинси - тренд 2025

Сезонна універсальність

Укорочені джинси ідеально підходять для весни, коли температура починає підвищуватися, а довгі штани стають менш зручними. Вони дають більше свободи та легкості, що робить їх ідеальним вибором для прогулянок і повсякденних виходів.

Різноманітність стилів

У 2025 році укорочені джинси будуть представлені в різних стилях: від прямих і трохи вільних моделей до звужених, з ефектом бойфренд або кльош. Це дає змогу обрати варіант, який найкраще поєднуватиметься з особистим стилем.

Ідеально для взуття

Укорочені джинси відкривають широкий вибір для взуття, особливо для стильних кросівок, черевиків, мюлі або сандалій. Такий фасон підкреслює взуття і дає можливість експериментувати з яскравими або незвичайними моделями.

Катерина Репяхова показала образ з укороченими джинсами (фото: instagram.com/repyahovakate)

Як носить укорочені джинси Катерина Репяхова

Блогерка обрала для нового сезону світло-блакитні джинси з нерівними краями. Їх вона доповнила біло-бордовою футболкою-поло з геометричним малюнком у ромби. Зазначимо, що винний відтінок продовжує бути на піку популярності у 2025 році.

Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Зверху вона накинула сірий жакет цікавого крою в стилі оверсайз з масивними плечима.

Дружина Віктора Павліка показала тренди (фото: instagram.com/repyahovakate)

Завершити стильний лук дружина Віктора Павліка вирішила чорними грубими черевиками й мініатюрною сумкою, а також цікавим головним убором - панамою матроса або, як її ще називають папайкою.

Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

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