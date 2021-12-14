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Что указывает на плохое качество куриного филе: назван один признак

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Вторник 14 декабря 2021 20:45
Что указывает на плохое качество куриного филе: назван один признак Как выбрать свежее куриное филе (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Куриное мясо считается универсальным, ведь из него готовят много любимых блюд. К тому же это мясо является одним из самых полезных и диетических. Поэтому важно понимать, какие признаки выдают испорченность продукта.

Об этом сообщает польское издание Pysznosci.

Как выглядит испорченное мясо

Так, прежде чем покупать мясо, внимательно его осмотрите. Если продукт имеет много белых волокон – то его покупать нельзя. В частности, такие образования указывают на заболевания мышц. Также филе с белыми полосками на поверхности содержит на 224% больше жира и меньше белка, чем здоровая часть курицы.

Что указывает на плохое качество куриного филе: назван один признакКак выбрать свежую курицу (pysznosci)

Кроме того, университет Техаса в 2016 году исследовал более 285 порций курицы, доступных в магазинах. Специалисты обнаружили, что более 96% филе на прилавках магазинов поражены болезнью, а их заявленная пищевая ценность далека от реальности.

Что указывает на плохое качество куриного филе: назван один признакКакая курятина не пригодна для потребления (pysznosci)

Поэтому такое мясо обычно искусственно стимулируется и является менее питательным и вредным.

Что указывает на плохое качество куриного филе: назван один признак

Как выбрать свежую курицу (pysznosci)

Ранее мы сообщали, что украинцев предупредили об опасном мясо, в котором нашли сальмонеллу.

Также мы писали, как правильно и быстро разморозить мясо.

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