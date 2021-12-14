Что указывает на плохое качество куриного филе: назван один признак

Куриное мясо считается универсальным, ведь из него готовят много любимых блюд. К тому же это мясо является одним из самых полезных и диетических. Поэтому важно понимать, какие признаки выдают испорченность продукта.

Как выглядит испорченное мясо

Так, прежде чем покупать мясо, внимательно его осмотрите. Если продукт имеет много белых волокон – то его покупать нельзя. В частности, такие образования указывают на заболевания мышц. Также филе с белыми полосками на поверхности содержит на 224% больше жира и меньше белка, чем здоровая часть курицы.

Как выбрать свежую курицу (pysznosci)

Кроме того, университет Техаса в 2016 году исследовал более 285 порций курицы, доступных в магазинах. Специалисты обнаружили, что более 96% филе на прилавках магазинов поражены болезнью, а их заявленная пищевая ценность далека от реальности.

Какая курятина не пригодна для потребления (pysznosci)

Поэтому такое мясо обычно искусственно стимулируется и является менее питательным и вредным.

Как выбрать свежую курицу (pysznosci)