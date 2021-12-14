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Що вказує на погану якість курячого філе: названо одну ознаку

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Вівторок 14 грудня 2021 20:45
Що вказує на погану якість курячого філе: названо одну ознаку Як вибрати свіже куряче філе (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Куряче м'ясо вважається універсальним, адже з нього готують багато улюблених страв. До того ж це м'ясо є одним з найкорисніших та найдієтичніших. Тому важливо розуміти, які ознаки видають зіпсованість продукту.

Про це повідомляє польське видання Pysznosci.

Як виглядає зіпсоване м'ясо

Так, перш ніж купувати м’ясо, уважно його огляньте. Якщо продукт має багато білих волокон – то його купувати не можна. Зокрема, такі утворення вказують на захворювання м’язів. Також філе з білими смужками на поверхні містить на 224% більше жиру і менше білка, ніж здорова частина курки.

Що вказує на погану якість курячого філе: названо одну ознакуЯк вибрати свіжу курятину (pysznosci)

Окрім того, університет Техасу у 2016 році, дослідив понад 285 порцій курятини, доступної в магазинах. Фахівці виявили, що понад 96% філе на прилавках магазинів уражені хворобою, а їх заявлена ​​харчова цінність далека від реальності.

Що вказує на погану якість курячого філе: названо одну ознакуЯка курятина не придатна для споживання (pysznosci)

Тому таке м’ясо зазвичай штучно стимулюється і є менш поживним та шкідливим.

Що вказує на погану якість курячого філе: названо одну ознаку

Як вибрати свіжу курятину (pysznosci)

Раніше ми повідомляли, що українців попередили про небезпечне м'ясо, в якому знайшли сальмонелу.

Також ми писали, як правильно і швидко розморозити м'ясо.

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