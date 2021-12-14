Що вказує на погану якість курячого філе: названо одну ознаку

Куряче м'ясо вважається універсальним, адже з нього готують багато улюблених страв. До того ж це м'ясо є одним з найкорисніших та найдієтичніших. Тому важливо розуміти, які ознаки видають зіпсованість продукту.

Як виглядає зіпсоване м'ясо

Так, перш ніж купувати м’ясо, уважно його огляньте. Якщо продукт має багато білих волокон – то його купувати не можна. Зокрема, такі утворення вказують на захворювання м’язів. Також філе з білими смужками на поверхні містить на 224% більше жиру і менше білка, ніж здорова частина курки.

Як вибрати свіжу курятину (pysznosci)

Окрім того, університет Техасу у 2016 році, дослідив понад 285 порцій курятини, доступної в магазинах. Фахівці виявили, що понад 96% філе на прилавках магазинів уражені хворобою, а їх заявлена ​​харчова цінність далека від реальності.

Яка курятина не придатна для споживання (pysznosci)

Тому таке м’ясо зазвичай штучно стимулюється і є менш поживним та шкідливим.

Як вибрати свіжу курятину (pysznosci)