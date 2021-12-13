ru ua
Пн, 13 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцев предупредили об опасном мясе, в котором нашли сальмонеллу

Новина українською →
Киев, Понедельник 13 декабря 2021 21:19
Украинцев предупредили об опасном мясе, в котором нашли сальмонеллу Фото: в курином мясе обнаружили сальмонеллу (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В курином мясе, которое привезли из Польши обнаружили сальмонеллу. Такое мясо может нанести вред здоровью человека. Опасную курятину завезли в Киев и Запорожье.

Об этом сообщает Главное управление госпродпотребслужбы в Киевской области.

Курятину польской компании WCF Corp Sp. z o.o. завезли в Киев ("Мясной торговый дом") и Запорожье ("Ред Митт"). Ведомство требует убрать опасное мясо из оборота.

Чем опасна сальмонелла

Сальмонеллез - это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Salmonella. Оно может протекать как бессимптомно, так и с поражением кишечника. У человека может болеть живот, подняться температура до 38-39 градусов. Также среди симптомов: тошнота, рвота, общая слабость, многократный водянистый стул.

При тяжелом течении болезни может быть обезвоживание и интоксикация организма, нарушение тонуса сосудов. Также может развиться почечная недостаточность.

Сальмонеллез особенно опасен для детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Инкубационный период (от употребления зараженной еды до возникновения симптомов) в среднем составляет 12-48 часов.

Напомним, мы писали о том, кому категорически нельзя пить молоко. Эксперты назвали все симптомы непереносимости лактозы.

Ранее врач предупредила, почему опасно есть овсянку по утрам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
LITE
Влюблен по уши: Бен Аффлек не мог отвести взгляд от Дженнифер Лопес в платье из прозрачного шифона
Влюблен по уши: Бен Аффлек не мог отвести взгляд от Дженнифер Лопес в платье из прозрачного шифона