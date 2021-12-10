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Как правильно и быстро разморозить мясо: действенные способы от экспертов

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Пятница 10 декабря 2021 20:23
Как правильно и быстро разморозить мясо: действенные способы от экспертов Как правильно размораживать мясо (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Размораживать мясо нужно только безопасными способами. Также все зависит от времени и типа мяса, которое вы размораживаете. В частности, в министерстве сельского хозяйства США определяли "опасный диапазон температуры" для разморозки мяса в промежутке между 4 градусами и 60 градусами по Цельсию.

Об этом пишет MasterClass.

Как правильно размораживать мясо

Так, есть безопасные способы размораживать мясо и хранить его вне опасной зоны. В частности, методы размораживания мяса варьируются в зависимости от того, сколько времени им нужно, и насколько они безопасны.

Размораживание в холодильнике

Этот способ считается самым безопасным. Все потому, что пока холодильник работает должным образом, температура никогда не будет превышать 4 градуса.

Таким способом мясо будет размораживаться медленно. Общее время разморозки для этого метода может составлять от десяти до сорока восьми часов.

Как правильно и быстро разморозить мясо: действенные способы от экспертов

Как правильно размораживать мясо (freepik)

Метод холодной воды

Так, если мясо находится в оригинальной упаковке или другом типе герметичной упаковки, окуните пакет в холодную воду.

Используйте тарелку или другой тяжелый предмет, чтобы обвесить мясо, чтобы оно было полностью погруженным. Размораживание в холодной воде лучше подходит для некоторых кусков мяса, например, куриных грудок без костей, свиных отбивных и говяжьего фарша.

Комнатная температура

Комнатная температура колеблется от 20 до 25 градусов по Цельсию, а именно наиболее удобна для развития вредных бактерий.

Поэтому нужно часто проверять температуру размораживаемого мяса.

Стоит начать размораживание мясо на столе при комнатной температуре, а затем переместите его в холодильник.

Как правильно и быстро разморозить мясо: действенные способы от экспертов

Как правильно размораживать мясо (freepik)

Размораживание в микроволновой печи

Чтобы быстро разморозить мясо, то можно его положить в микроволновую печь на режиме разморозки.

Микроволновая печь должна размораживать продукты достаточно быстро, чтобы мясо не задерживалось в зоне опасности достаточно долго для развития вредных бактерий.

Ранее мы сообщали, что Комаровский назвал самое опасное мясо.

Также мы писали, что врачи назвали продукты, которые "выращивают" камни в почках.

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