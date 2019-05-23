Улицу Киева с именем страны-агрессора назовут в честь погибшего Героя

В Киеве переименуют улицу Российская (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве готовят к переименованию три улицы, названия которых связаны со страной-оккупантом

В Киеве планируют переименовать три улицы. Соответствующие законопроекты зарегистрированы на сайте Киеврады. Одна из них до сих пор носит имя страны-агрессора. Об этом пишет "Сегодня" со сылкой на сайт КГГА.

Так, улицу Российскую в Дарницком районе Киева могут назвать в честь погибшего на Донбассе Героя, участника Революции достоинства, Юрия Литвинского с позывным "Монгол".

Ранее в связи с переименованием этой улицы разгорелся нешуточный скандал. Дело в том, что петиция с требованием назвать Российскую именем погибшего Героя набрала больше голосов "Против", чем "За".

Вдова Юрия Литвинского Светлана обращалась к мэру столицы с просьбой проверки голосования. В КГГА провели проверку и обнаружили, что накрутка действительно была. На самом деле "За" высказалось 94% опрошенных киевлян.

В Киеве переименуют улицу Российская (фото: Юрий Литвинский, предоставлено семьей Юрия)

К слову, ранее было предложение назвать эту улицу в честь чеченского генерала Джохара Дудаева.

Также депутаты планируют сменить название улицы Выборгской в Соломенском районе, которая названа в честь российского города Выборг. Она может носить имя Олексы Тихого, украинского диссидента, правозащитника, языковеда.

А сегодня, 23 мая, зарегистрировали проект о переименовании улицы, названной в честь советского военного, маршала Гречко в Подольском районе на улицу Ивана Выговского, гетмана Войска Запорожского.

Напомним, в Шевченковском районе Киева улицу Мельникова переименовали в честь украинского кинорежиссера Юрия Ильенко.